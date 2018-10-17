Постановление Кабинета Министров РА

Об утверждении розничной цены на сжиженный газ

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 г. №2861-c-IV «О государственном регулировании цен»

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 10.10.2018 года:

– предельную (максимальную) розничную цену 1 кг сжиженного газа в размере 61 (шестьдесят один) рубль 80 копеек;

– предельную (максимальную) розничную цену одного баллона газа объемом 27 л (11 кг) в размере 680 (шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Установить, что предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками с указанием розничной цены 1 кг сжиженного газа и одного баллона газа объемом 27 л (11 кг) соответственно.

3. Государственным средствам массовой информации довести до сведения населения настоящее Постановление.

4. Считать утратившими силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 г. №230 «Об утверждении розничной цены на сжиженный газ» и Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 25 октября 2005 г. №262 «Об утверждении розничной цены на сжиженный газ».

В.БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: политикаАвтор: В.БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия