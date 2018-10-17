ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева с днем рождения

«Уважаемый Сергей Викторович!

Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! От всей души желаю вам благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии для плодотворной профессиональной деятельности и реализации всех намеченных планов. Благодаря вашей целеустремленности, огромной работоспособности и эффективному подходу к решению важнейших задач вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие нашей страны и укрепление абхазо-российских отношений. Убежден, что ваши знания, опыт, высокая самоотдача и трудолюбие и в дальнейшем будут служить на благо многонационального народа Российской Федерации.

Крепкого здоровья, мира, оптимизма и всего самого наилучшего вам и вашим близким».

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс