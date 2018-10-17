Главная




 
СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ 17.10.2018

СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ

В селе Кацикыт (Владимировка) Гулрыпшского района после реконструкции освящен храм Покрова Пресвятой Богородицы. Восстановление велось по благословению исполняющего обязанности управляющего Абхазской православной церкви, иерея Виссариона Аплиаа. На первую службу в храм собрались священнослужители Абхазской православной церкви, прихожане из окрестных сел, паломники из России, представители сельской администрации, школьники.


Номер:  109
Выпуск:  3710
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 