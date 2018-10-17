ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ПОДВЕЛ ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛ ЦЕЛИ

В Сухуме прошел IX Абхазо-российский деловой форум, направленный на развитие торгово-экономических и культурных связей между Абхазией и Россией. На нем были рассмотрены актуальные вопросы внешнеэкономического сотрудничества Абхазии и России. Ключевыми темами мероприятия стали вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сфере туризма, торгово-экономических и межрегиональных связей, банковского сектора и информационных технологий. Выступая на пленарном заседании, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба подвел некоторые итоги за последние десять лет. Так, за этот период объем ВВП Абхазии увеличился практически вдвое: с 15,6 млрд руб. в 2009 году до 30,7 млрд руб. в 2017 году. Внешнеторговый оборот увеличился в 3 раза: с 7,1 млрд руб. до 21,4 млрд руб. При этом экспорт вырос в 6 раз: с 880 млн руб. до 5,4 млрд руб., а импорт – в 3 раза: с 6,2 млрд руб. до 18 млрд руб. соответственно. Доходы государственного бюджета выросли в 5,6 раз: с 1,7 млрд руб. в 2008 году до 9,5 млрд руб. в текущем году. Ардзинба отметил и интенсивно развивающийся главный сектор экономики – туризм. Число туристов в Абхазии увеличилось до 1,5 млн в год. По данным Ростуризма, Абхазия уже несколько лет подряд входит в число наиболее популярных направлений для отдыха среди россиян. В своем выступлении Адгур Ардзинба заявил о необходимости сконцентрироваться на решении ключевых вопросов, ограничивающих развитие Абхазии, и указал их: необходимо продолжать работу, направленную на увеличение пропускной способности государственной границы между Абхазией и Россией, разбюрокрачивание процедур, доступ Республики Абхазия к финансовым рынкам Российской Федерации, улучшение инвестиционного климата Абхазии.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба: «Мы, как и прежде, готовы к совместной работе и воплощению в жизнь взаимовыгодных проектов, которые послужили бы дополнительным импульсом для более глубокой интеграции экономических отношений Абхазии и России. Только совместная правильно выстроенная работа даст положительные результаты и сможет обеспечить рост наших торгово-экономических и инвестиционных связей».

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин: «Важными темами обсуждения в рамках сегодняшнего форума станут проблемы и перспективы внешнеэкономического сотрудничества Абхазии и России, вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма и улучшения качества туристического продукта, развитие банковского сектора Абхазии, взаимодействия в области информационных технологий и инновационного развития».

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА