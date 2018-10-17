УКАЗЫ

«Присвоить очередное воинское звание генерал-полковника Ануа Владимиру Ивановичу, заместителю министра обороны Республики Абхазия по подготовке соединений и частей резерва, на одну ступень выше штатной категории».

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«Присвоить очередное воинское звание генерал-полковника Цвижба Беслану Андреевичу, первому заместителю министра обороны Республики Абхазия».

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«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить «Афырха7аразы аорден» (орденом Мужества):

ГУНБА Инала Гурамовича

КВАРЧИЯ Астамура Нодариевича

ПАПОЕВА Эдуарда Теймуразовича».

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы.

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА