В ДЕНЬ АБХАЗСКОЙ АРМИИ

Президент РА Р. Хаджимба принял участие на торжественном собрании Министерства обороны по случаю Дня Вооруженных сил Республики Абхазия.

На торжественном собрании Президент за вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. вручил медали «За Победу» военнослужащим и бойцам, принимавшим непосредственное участие в боях за свободу Республики Абхазия, а также лицам, обеспечившим победу своей работой в тылу:

1. Агумава Валерьяну Георгиевичу

2. Анкваб Славе Дикрановичу

3. Бли Мухамеду Шакировичу

4. Гамисония Илье Шалвовичу

5. Джинджолия Нодару Иродовичу

6. Джопуа Беслану Шаквовичу

7. Джоджуа Роланду Владимировичу

8. Зантария Натбею Еснатовичу

9. Пилия Нодари Ивановичу

10. Чедия Руслану Васильевичу

11. Шларба Севирьяну Нуриевичу.

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА