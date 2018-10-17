Главная
ЧИТАЯ ДРУГИЕ СМИ
…Политический деятель Нино Бурджанадзе не станет бороться за президентское кресло в октябре с.г. «Нет смысла этого делать, когда предвыборная борьба ухудшается. Президентские выборы заранее планируется миллиардером, основателем партии «Грузинские мечта» Бадри Иванишвили.
Результаты выборов станут такими, которые нужны США», – сказала Н.Бурджанадзе.
***
…В Зугдиди население города не получило поддержки переименовать ул.Берия. «Берия сделал много для истории Грузии и в частности особого ее влияния на Абхазию».
Переименовать улицу требуют НПО.
***
…В Зугдиди глава местного депутатского собрания и НПО заявил, что было бы неплохо на нейтральной территории чаще организовывать встречи с представителями Галской Администрации по вопросам сотрудничества в культурно-образовательной сфере.
Все запланированное проходит по проекту «Формирование новой архитектуры мира».
***
…В «Лагере будущего», расположенном в Анаклии, организованном Центром детей и молодежи Грузии, отдохнули 50 подростков из Гала. Прошли семь тематических вечеров, которые завершились национальным гимном и поднятием флага.
***
…Выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, премьер-министр Грузии Бахтадзе вновь призвал мировое сообщество оказать давление на Россию, чтобы она покинула «оккупированные территории» Грузии.
Он заявил, что его страна полностью выполняет соглашение о неприменении силы и является сторонницей мира.
«У нас действует инициативная программа «Шаг к лучшему будущему», которая дает возможность получать все блага гражданам Южной Осетии и Абхазии.
Уже действуют направления в здравоохранении, учебе, создаются условия для коммерческой деятельности. В первую очередь мы обращаемся к молодежи. Главное чтобы Россия не мешала», – сказал премьер-министр.
«Новости Грузии», «Свободная Грузия»
***
…Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова стать посредниками в Карабахском конфликте.
«Дойче Веле»
***
…Лидер партии «Новая Грузия» Вашадзе сказал, что все вместе мы можем воссоединиться с Абхазией, и предлагает столицей Грузии сделать Сухум.
«Регинфо Грузия»
***
…Мост в Крыму из Краснодарского края – самый протяженный в России. Его длина 19 км. Открытие железнодорожного движения через мост запланировано на декабрь 2019 года.
За минувший летний сезон Крым посетило 6 млн туристов.
«РИА новости»
***
...РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Этот шаг РПЦ стал ответом на их решение предоставить автокефалию (независимость) православной церкви, которую в скором времени планируется создать на Украине.
Разрыв отношений с Константинополем означает, что миряне русской православной церкви не смогут причащаться в храмах Константинополя, а священники и иерархи не смогут совершать совместных богослужений.
ВВС русские службы
Номер: 110
Выпуск: 3711
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.