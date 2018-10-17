ЧИТАЯ ДРУГИЕ СМИ

…Политический деятель Нино Бурджанадзе не станет бороться за президентское кресло в октябре с.г. «Нет смысла этого делать, когда предвыборная борьба ухудшается. Президентские выборы заранее планируется миллиардером, основателем партии «Грузинские мечта» Бадри Иванишвили.

Результаты выборов станут такими, которые нужны США», – сказала Н.Бурджанадзе.

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…В Зугдиди население города не получило поддержки переименовать ул.Берия. «Берия сделал много для истории Грузии и в частности особого ее влияния на Абхазию».

Переименовать улицу требуют НПО.

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…В Зугдиди глава местного депутатского собрания и НПО заявил, что было бы неплохо на нейтральной территории чаще организовывать встречи с представителями Галской Администрации по вопросам сотрудничества в культурно-образовательной сфере.

Все запланированное проходит по проекту «Формирование новой архитектуры мира».

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…В «Лагере будущего», расположенном в Анаклии, организованном Центром детей и молодежи Грузии, отдохнули 50 подростков из Гала. Прошли семь тематических вечеров, которые завершились национальным гимном и поднятием флага.

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…Выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, премьер-министр Грузии Бахтадзе вновь призвал мировое сообщество оказать давление на Россию, чтобы она покинула «оккупированные территории» Грузии.

Он заявил, что его страна полностью выполняет соглашение о неприменении силы и является сторонницей мира.

«У нас действует инициативная программа «Шаг к лучшему будущему», которая дает возможность получать все блага гражданам Южной Осетии и Абхазии.

Уже действуют направления в здравоохранении, учебе, создаются условия для коммерческой деятельности. В первую очередь мы обращаемся к молодежи. Главное чтобы Россия не мешала», – сказал премьер-министр.

«Новости Грузии», «Свободная Грузия»

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…Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова стать посредниками в Карабахском конфликте.

«Дойче Веле»

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…Лидер партии «Новая Грузия» Вашадзе сказал, что все вместе мы можем воссоединиться с Абхазией, и предлагает столицей Грузии сделать Сухум.

«Регинфо Грузия»

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…Мост в Крыму из Краснодарского края – самый протяженный в России. Его длина 19 км. Открытие железнодорожного движения через мост запланировано на декабрь 2019 года.

За минувший летний сезон Крым посетило 6 млн туристов.

«РИА новости»

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...РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Этот шаг РПЦ стал ответом на их решение предоставить автокефалию (независимость) православной церкви, которую в скором времени планируется создать на Украине.

Разрыв отношений с Константинополем означает, что миряне русской православной церкви не смогут причащаться в храмах Константинополя, а священники и иерархи не смогут совершать совместных богослужений.

ВВС русские службы

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.