КАКИЕ МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ, КАКАЯ ОНА, НАША АБХАЗИЯ –

зрители видят сквозь призму спектаклей РУСДРАМа

В Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера состоялась пресс-конференция

(Окончание. Начало в № 109)

И. Хинтба подробно остановился на каждой из шести премьер сезона. Начал с «Ревизора» Андрея Тимошенко, которым сезон был открыт, новогоднего детского спектакля «Снежная принцесса» Джамбула Жордания, все 14 показов которого прошли с аншлагом, затем особо отметил работы Антона Киселюса. В конце марта состоялась премьера «Игрока» (проза Ф.М, Достоевского была переложена на сценический язык Элей Джикирба). Спектакль, в котором вместе с актерами театра Натальей Папаскири, Люпчо Спасовым и Мариной Сичинава сыграли выпускники Театрального института имени Б. Щукина Милана Ломия, Осман Абухба, Гурам Квициния и Дэвид Пилия, получился грандиозным – несмотря на сценографический минимализм. Беспомощность человека перед всепоглощающим пороком подчеркивала музыка Моцарта в исполнении Государственной капеллы Абхазии под управлением Нодара Чанба.

Апрель 2018 года был ознаменован долгожданным выходом еще одной работы Антона Киселюса – спектакля «Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера. Первый показ потряс зрителей и сразу и безусловно поставил РУСДРАМ на новую – доселе небывалую – драматическую высоту.

Премьерой июня в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» стал спектакль по новелле Фазиля Абдуловича «Широколобый» (режиссер-постановщик Искандэр Сакаев, Санкт-Петербург). Ираклий Хинтба поблагодарил за поддержку постановки спектакля организаторов фестиваля и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия во главе с Эльвирой Анатольевной Арсалия и отметил, что в «Широколобого», поставленного в неимоверно сжатые сроки, было вложено столько таланта и души, что он с каждым новым показом расцветает, и, по оценке специалистов, у него большое будущее, в том числе и фестивальное.

В июле зрители получили возможность забыть о проблемах и просто посмеяться – постановщик самого кассового РУСДРАМовского спектакля «Примадонны» сделал нам еще один подарок – новую суперкомедию по пьесе лучшего современного комедиографа Рэя Куни «Клинический случай».

– Все наши премьеры реализованы при государственном финансировании полтора миллиона рублей, – констатировал гендиректор театра. – Этих средств не хватит и на полтора спектакля. Чтобы развиваться, мы сами зарабатываем деньги, мы находим их и все вкладываем в развитие театра, а не в карман кладем, – добавил И.Хинтба.

Ираклий Хинтба не пропустил ни одного значимого события в судьбе театра, напомнил о гастролях РУСДРАМа в Пятигорск и Элисту в рамках программы «Большие гастроли», об участии в Володинском фестивале «Пять вечеров», о проекте «РУСДРАМ-опера», о вечере народного артиста России и Абхазии Евгения Князева и многом другом.

Ираклий Хинтба сообщил, что РУСДРАМ вне плана включили в программу «Большие гастроли» и сразу после закрытия сезона предстоит готовиться к поездке. В конце октября РУСДРАМ представит спектакли «Широколобый» и «Братец Кролик и братец Лис» на масштабной площадке крупнейшего российского детского центра «Орленок», а затем – в Майкопе.

– Это ответственнейшие гастроли, – отметил генеральный директор, адресуя эти слова труппе театра. Он поблагодарил Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России – Елену Булукову, Наталью Афанасьеву, всех, кто причастен к происходящему. – Для нас это фантастическое событие!

И. Хинтба подчеркнул, что в предстоящем сезоне спектакли театра непременно примут участие в нескольких, в том числе и, возможно, зарубежных фестивалях.

Ираклий Хинтба поблагодарил всех, кто поддерживает театр, помогая ему расти и развиваться: Компанию «А-Мобайл», которая помогает с рекламой, с приобретением оборудования. Так, например, на средства Компании был выполнен амфитеатр – сложнейшая конструкция, на которой разместились зрительские места на спектакле «Все мои сыновья», поблагодарил Николая Ачба – за финансовую поддержку и внимание к театру, а также Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия – за большую работу, поиск, чувство новизны и чуткость ко всему талантливому и профессиональному. Поблагодарил руководитель театра и коллектив – актеров, сотрудников производственной части, цехов, всех, кто работает над созданием спектаклей.

– Случайных людей у нас нет, – подчеркнул генеральный директор, – каждый готов к самопожертвованию во имя театра. Ибо театр без самопожертвования невозможен.

– С 12 по 18 ноября РУСДРАМ станет участником театрального эксперимента. На нашей площадке будет работать режиссерская лаборатория Союза театральных деятелей России. Впечатляет даже подбор режиссеров, которые приедут к нам. Это молодые режиссеры Никита Бетехтин, Алексей Размахов и Артем Устинов. Все они – выпускники ГИТИСа. Никита Бетехнин – ученик Леонида Хейфица, сейчас он обучается у Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, Алексей Размахов – ученик Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича и, наконец, Артем Устинов – воспитанник Сергея Женовача, который сегодня является художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова.

– Пять дней напряженных репетиций, на шестой – показ всех трех отрывков, из которых один будет отобран и в дальнейшем превратится в полноценный РУСДРАМовский спектакль при финансовой поддержке Союза театральных деятелей России.

Ираклий Хинтба не обошел вниманием актеров, которые в уходящем сезоне стали открытием для зрителей. Он назвал Кирилла Шишкина, очень профессионального актера с достойной гитисовской подготовкой, актеров молодых – щукинцев Милану Ломия, Османа Абухба, Гурама Квициния, Аслана Киут, Дэвида Пилия и выпускников Института культуры в Санкт-Петербурге Мадлену Барциц и Тимура Кварчия, а также ярко дебютировавшего в спектаклях «Черная курица…» и «Клинический случай» Эмиля Петрова:

– Тимур и Мадлена заняты уже в нескольких работах театра, а недавно Мадлена была введена в спектакль «Все мои сыновья» и финал играет так, что дух перехватывает.

При этом гендиректор РУСДРАМа заметил, что большая часть молодых и очень нужных театру актеров пока работает вне штата. И на будущий 2019 год штатное расписание не предполагает изменений.

В то же время заслуги театра не остаются незамеченными – и не только зрителями, но и руководством страны. В Послании Президента Республики Абхазии Народному Собранию – Парламенту РА прозвучали такие слова: «В сфере культурного менеджмента самый яркий пример театра имени Искандера, который при весьма скромном государственном финансировании добился высоких результатов как с точки зрения качества и зрелости спектаклей, так и способности привлекать зрителей и самостоятельно зарабатывать средства. Этот положительный опыт надо использовать при организации деятельности других учреждений культуры страны».

– Очень приятно, что эти слова прозвучали. Это признание руководством страны того, что мы сделали, делаем и будем делать, – отметил гендиректор РУСДРАМа и перешел к самой интересной части своего выступления: заговорил о планах на предстоящий 38-й театральный сезон.

Он сразу обозначил его как классический, поскольку уже очевидно – большинство запланированных спектаклей будут поставлены по произведениям классиков.

– Открытие сезона состоится 8 ноября, – сообщил Ираклий Хинтба. В этот день мы представим искрометный спектакль «Кьоджинские перепалки», поставленный по пьесе Карло Гольдони одним из лучших и востребованных российских режиссеров Александром Коручековым. Это будет совершенно новый спектакль, хоть в нем и будут играть свои роли выпускники Театрального института имени Щукина, но мы ввели в него группу актеров РУСДРАМа, шьем новые прекрасные костюмы и готовим декорации. Спектакль будет еще ярче, еще темпераментнее, чем тот, который был поставлен режиссером со студентами-щукинцами.

– 17 декабря, в год 190-летия Льва Николаевича Толстого, нас ждет премьера «Хаджи-Мурат» – работа режиссера Адгура Кове в соавторстве с художником Баталом Джапуа, который выступит в этом – я уверен, выдающемся спектакле – как сценограф.

Затем Джамбул Жордания поставит новогодний спектакль для детей, а вслед за ним еще один детский спектакль – по мотивам абхазских сказок, название которого мы узнаем чуть позже. Премьера – 14 февраля.

6 марта, в день 90-летия Фазиля Искандера, в нашем театре состоится вечер, посвященный этому событию. Режиссер-постановщик мероприятия – Джамбул Жордания. Это будет настоящий искандеровский праздник. 8 марта – музыкальный сюрприз, о котором мы расскажем чуть позже, – заметил Ираклий Хинтба.

25 апреля состоится премьера спектакля «Кровавая свадьба» Федерико Гарсия Лорки. Уже состоялась читка пьесы, которую поставит режиссер из Санкт-Петербурга Мария Романова. Центральную роль, роль матери, сыграет Наталья Папаскири; сложная задача поставлена перед Симоной Спафопуло, которой в этом спектакле предстоит выйти на сцену в нескольких ролях. В спектакле будут заняты также Мадлена Барциц, Осман Абухба, Рубен Депелян, Эмиль Петров и Аслан Киут.

Предваряя вопрос, будет ли ставить в РУСДРАМе в новом сезоне столь полюбившийся актерам и зрителям режиссер Антон Киселюс, Ираклий Хинтба сообщил, что Антон поставит спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы»:

– Это великая пьеса, работа предстоит серьезная, в пьесе много действующих лиц, и уже известно, что главную роль – роль Клары – сыграет актриса Анна Гюрегян. Премьера спектакля намечена на 17 июня.

Появится на афише театра и магическое имя Сергея Ефремова. Но на этот раз это будет не комедия. Сергей Ефремов поставит спектакль для детей «Гарри Потер и философский камень».

Сообщил Ираклий Хинтба и о том, что с 2019 года в театре заработает детская студия, руководить которой будет Джамбул Жордания.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА