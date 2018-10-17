ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В IX АБХАЗО-РОССИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ

В Сухуме прошел IX Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждались актуальные вопросы внешнеэкономического сотрудничества России и Абхазии, в том числе сквозь призму расширения и углубления межрегиональных контактов, направленных на развитие торгово-экономических и культурных связей между Россией и Абхазией. В числе важнейших вопросов – взаимодействие двух стран в области туризма, инвестиций, информационных технологий, инфраструктуры, энергетики. Мероприятие организовано Министерством экономического развития РФ совместно с Министерством экономики Республики Абхазия при поддержке фонда Росконгресса.

В работе форума приняли участие Премьер-министр Валерий Бганба, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, представители администраций президентов России и Абхазии. По приглашению Торгово-промышленной палаты РА на форум приехали делегации ТПП Российской Федерации, Союза «ТПП Ростовской области», Союза «Таганрогская торгово-промышленная палата», ТПП Республики Северная Осетия – Алания, Союза «ТПП города Сочи», представители Башкирского регионального отделения «Опора России» и ООО «Кондитерская фабрика «Мишкино».

На пленарном заседании «Абхазия – Россия: 10 лет интенсивного сотрудничества, текущие достижения и новые горизонты» были подведены итоги 10-летнего российско-абхазского сотрудничества, озвучены планы и перспективы дальнейшего взаимодействия наших государств.

Зам.руководителя Администрации Президента РА Адгур Лушба зачитал приветственное обращение главы государства Рауля Хаджимба к участникам форума.

«Ежегодно проводимый Абхазо-российский деловой форум играет важную роль в процессе развития экономических взаимоотношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и в целом активно способствует укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Его роль в этом направлении существенна и четко обозрима.

Я уверен, что в ходе конструктивного, содержательного диалога участники форума смогут обменяться мнениями и опытом, обозначить существующие проблемы, а также заложить прочный базис для реализации новых совместных инициатив и проектов, отвечающих современным требованиям.

Мы, как и прежде, готовы к совместной работе и воплощению в жизнь взаимовыгодных проектов, которые послужили бы дополнительным импульсом для более глубокой интеграции экономических отношений Абхазии и России. Только совместная, правильно выстроенная работа даст положительные результаты и сможет обеспечить рост наших торгово-экономических и инвестиционных связей», – отмечается в президентском приветствии участникам форума.

Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин выразил уверенность, что форум «окажет благотворное влияние на динамику развития российско-абхазских отношений и будет способствовать реализации большого потенциала двустороннего сотрудничества. Рассчитываю, что предложения и рекомендации, которые будут выработаны в ходе работы сегодняшнего форума, станут хорошей платформой и действенным инструментом в укреплении двусторонних связей, а также будут наполнены новыми проектами, обуславливающими перспективные точки роста торгово-экономических отношений наших стран», – подчеркнул российский дипломат.

С докладами на форуме выступили: руководитель российской делегации, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, министр экономики РА Адгур Ардзинба, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, председатель российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев и другие.

В рамках IX Абхазо-российского делового форума прошел национальный конкурс в области предпринимательской деятельности. Организаторами мероприятия выступили Минэкономики и Торгово-промышленная палата РА. Путем голосования жюри определило победителя в каждой из восьми номинаций. В составе конкурсного жюри были руководители министерств – экономики, по налогам и сборам, сельского хозяйства, по курортам и туризму, а также Государственного инвестиционного агентства при Минэкономики и ТПП РА.

В номинации «Лучший производитель-экспортер промышленной продукции» победителем объявлено ООО с иностранными инвестициями «Хамса», генеральный директор Анатолий Ашуба.

Фирма создана в 2007 году, когда в Абхазии еще не было ни одного завода по промышленной переработке рыбы. Это совместное абхазо-турецкое предприятие, с экологически безопасным производством, мощность которого составляет более 300 тонн рыбы в сутки. Завод оснащен современным иностранным оборудованием производства Германии и Турции. ООО «Хамса» – бюджетообразующее предприятие Очамчырского района, обладатель золотых медалей московской выставки «Золотая осень» 2014-2015 годов. Член Торгово-промышленной палаты РА с 2011 года.

В номинации «Лучшее предприятие в сфере (оптовой и розничной) торговли» победителем признана торговая компания «Премиум», генеральный директор Астамур Гагулия.

Компания «Премиум» – эксклюзивный дистрибьютор ряда известных торговых марок, таких как «Вина и воды Абхазии», «Coca-Cola», «Ferrero», «Мираторг», «Мистраль» и многих других. На рынке Абхазии – 12 лет. Персонал составляет 110 человек, открыты три филиала в Гагре, Гудауте и Сухуме и торговый центр «Premium-market». В ближайшее время планируется запуск еще двух проектов, ориентированных на социальное и экономическое развитие. Член ТПП РА с 2006 года. Входит в реестр надежных партнеров и в пятерку крупнейших налогоплательщиков страны. Кроме основной деятельности, торговая компания активно занимается благотворительностью.

В номинации «Лучший объект размещения курортно-туристического сектора» победителем стало ООО «Вэлнес Парк Отель Гагра», генеральный директор Джон Хутаба.

Это современный отель, расположенный в городе Гагре, предлагающий гостям сервис высокого уровня по системе «все включено». Член ТПП РА с 2016 года.

В номинации «Лучшее предприятие в сельскохозяйственной отрасли» лучшим признано ООО «Кындыг-Агро», генеральный директор Алик Когония.

Это комплексное предприятие по производству, сортировке, упаковке, хранению и доставке сельхозпродукции конечному потребителю. Производственная мощность предприятия составляет до 2,5 тонны готовой продукции ежегодно. Проект, ориентированный на социально-экономическое развитие и импортозамещение, способствует выходу продукции предприятия на российский рынок и тем самым расширяет экспортный потенциал РА.

Благодаря налоговым отчислениям компания не только вносит свой вклад в республиканский бюджет, но и способствует развитию инфраструктуры восточной части Абхазии.

В номинации «Прорыв года» победителем стало ООО «Объединенный перерабатывающий комплекс», генеральный директор Ахра Чкадуа.

Компания специализируется на разработке месторождений и добыче инертных материалов. «Объединенный перерабатывающий комплекс» работает на абхазском рынке пять лет. По договору, подписанному в рамках VIII Абхазо-российского делового форума 2017 года, компания приступила к поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию.

В номинации «Лучшее предприятие общественного питания» лучшим признан ресторан «Эрцаху», директор Ирина Заркуа. Этот объект пользуется большой популярностью не только у жителей столицы, но и у её гостей. Здесь постоянно проходят различные торжественные мероприятия, и цена предоставляемых услуг соответствует качеству. В ресторане не только вкусно накормят и красиво обслужат, но и создадут клиентам атмосферу праздника. «Эрцаху» уже был признан победителем в этой номинации в конкурсе предпринимателей в 2017 году. Член ТПП РА с 2011 года.

В номинации «Лучший абхазо-российский бизнес» победителем объявлен оператор сотовой связи «А-Мобайл», генеральный директор Борис Барциц.

За 12 лет своего существования компания стала новатором по многим направлениям телекоммуникационной отрасли республики. Ее офисы открыты во всех городах и районах республики. «А-Мобайл» – один из основных и крупнейших работодателей и налогоплательщиков Абхазии. Компания – активный участник социальных и благотворительных проектов. Член ТПП РА с 2010 года.

В номинации «Социальная ответственность и благотворительная деятельность крупного бизнеса» победителем признано ООО «Вина и воды Абхазии», генеральный директор Николай Ачба.

Это самый крупный абхазский экспортер вин на российский рынок, обладатель множества наград различных международных конкурсов и выставок, объем производства которого составляет до 25 миллионов бутылок в год. Более того, это главный налогоплательщик страны, который с 2014 года входит в реестр надежных партнеров.

Для этого предприятия благотворительность стала нормой существования. Оно принимает активное участие в разных благотворительных проектах, оказывает серьезную материальную поддержку малообеспеченным гражданам. Член ТПП РА с 2002 года.

Все победители национального конкурса награждены дипломами и медалями Торгово-промышленной палаты РА.

Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава сообщила, что инициатива создания такого конкурса принадлежит бывшему Премьер-министру Геннадию Леонидовичу Гагулия. На протяжении многих лет он, будучи президентом Торгово-промышленной палаты, выходил в правительство с предложением рассмотреть возможность проведения такого национального конкурса. В прошлом году совместно с Министерством экономики в рамках VIII Абхазо-российского форума удалось провести пилотный конкурс.

– С учетом основных задач, которые ставит перед собой ТПП по защите прав предпринимателей, проведение конкурса – это не только содействие развитию экономики РА, но в первую очередь создание благоприятных условий для развития предпринимательства в республике, – сказала Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что теперь конкурс приобрел статус ежегодного и национального, что весьма радует.

Тамила Мерцхулава сообщила, что подготовка к конкурсу велась на протяжении всего сентября: всем конкурсантам были отправлены специальные анкеты, которые ТПП разработала совместно с Министерством экономики, а с учетом того, что организация тесно сотрудничает с предпринимателями, многие из которых являются членами палаты, работать с ними в организационном плане было несложно.

– 85% участников конкурса – это члены ТПП. При этом многие из них входят в реестр надежных партнеров, и это является для нас очень важным и показательным фактором, – констатировала Тамила Мерцхулава.

Она отметила, что по сравнению с прошлым годом список участников серьезно пополнился – на участие в конкурсе было подано 60 заявок. После совещания оргкомитет отобрал 23 конкурсанта, по три-четыре предприятия в разных номинациях. При этом в каждой номинации были свои профильные отборочные критерии.

В первую очередь акцент делался на вклад предпринимателя в формирование госбюджета, на объём производимой и экспортируемой им продукции или объём оказываемых им услуг, учитывается прозрачность ведения бизнеса, уровень заработной платы, количество рабочих мест и многое другое.

Что касается конкурсных наград, то, как считает президент ТПП, «внимание со стороны государства намного важнее, чем какая-то материальная награда».

– Все предприятия, которые участвовали в конкурсе, и те, что не вышли в финал, создавались в разные годы, в разных экономических условиях, самостоятельно или при поддержке государства. Несмотря на трудности, все они сегодня функционируют, развиваются, расширяются. Более того, число предприятий с каждым годом увеличивается. Поэтому основная цель, которую мы преследуем, проводя этот конкурс, – это, прежде всего, привлечение внимания государства к местным предпринимателям, вносящим серьезный вклад в развитие экономики республики, – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она выразила надежду, что конкурс станет своего рода стимулом и поощрением для предпринимателей. А с учетом того, что в деловом форуме примут участие иностранные партнёры, в том числе и коллеги ТПП из разных российских регионов, это станет своего рода и хорошей рекламой нашим предпринимателям.

После перерыва участники форум продолжили работу на круглых столах: «Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России. Проблемы и перспективы», «Сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма. Пути улучшения качества туристского продукта», «Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего взаимодействия» и «Сотрудничество в области информационных технологий и инновационного развития» и заседанием Российско-абхазского делового совета.

Участники круглых столов обсудили такие вопросы, как перспективные направления расширения взаимного товарооборота России и Абхазии, поддержка экспорта как приоритетное направление государственной экономической политики, государственная стратегия развития туризма Абхазии, применение прогрессивного опыта и технологий в банковской сфере, цифровая трансформация экономики и социальной сферы республики.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА