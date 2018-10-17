ЗАЯВЛЕНИЕ

Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

Некоторое время назад в социальных сетях появились материалы, затрагивающие репутацию ряда граждан, должностных лиц, политических, общественных и ветеранских организаций Республики Абхазия. В частности, в этих материалах упоминалась общественная ветеранская организация «АРУАА» в связи с получением ею сумм от представителей Аппарата Президента Российской Федерации для осуществления своей деятельности. Считая упомянутые материалы информационным вбросом, мы ожидали официальных опровержений от представителей государственных органов, фигурирующих в переписке.

Однако теперь по истечении определённого времени хотим заявить: «АРУАА» – ветеранская общественная организация, главной задачей которой является помощь ветеранам и инвалидам войны, поддержка связей с добровольцами, просветительская деятельность в молодёжной среде и стремление к достижению гражданского согласия в обществе. Изначально и по сей день организация финансируется из добровольных взносов её членов и граждан Республики Абхазия, разделяющих цели и задачи организации. Все утверждения о финансировании «АРУАА» из-за границы, кто бы их и в какой бы форме не распространял, являются ложью и провокацией.

Хотим отметить, что материалы были представлены общественности с наличием всех атрибутов официальной переписки, что не позволяет просто проигнорировать их. В связи с этим, а также с учетом уровня дружественных, партнёрских отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия мы ждём публичной реакции на вышеупомянутые материалы.

И. ГУНИЯ, Председатель

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: политикаАвтор: И. ГУНИЯ, Председатель