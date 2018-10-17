ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

В рамках IX Абхазо-российского делового форума объявлены победители ежегодного национального конкурса в области предпринимательской деятельности.

Победителями по разным номинациям стали:

1) «Лучший производитель-экспортер промышленной продукции» – первое предприятие в республике по промышленной переработке рыбы ООО СП «Хамса»;

2) «Лучшее предприятие в сфере (оптовой, розничной) торговли» – ООО «Премиум»;

3) «Лучший объект размещения курортно-туристического сектора» – современный отель ООО «Вэлнес парк отель»;

4) «Лучшее предприятие в сельскохозяйственной отрасли» – комплексное предприятие по производству, сортировке, упаковке, хранению и доставке сельхозпродукции ООО «Кындыг-Агро»;

5) «Прорыв года (предпринимательский прорыв года)» – компания по разработке месторождений и добыче инертных материалов ООО «Объединённый перерабатывающий комплекс»;

6) «Лучшее предприятие общественного питания» – ресторан «Эрцаху»;

7) «Лучший российско-абхазский бизнес» – сотовый оператор ООО СП «А-Мобайл»;

8) «Социальная ответственность и благотворительна деятельность крупного бизнеса – крупнейший абхазский производитель и экспортер вин ООО «Вина и воды Абхазии».

Организаторами конкурса являются Министерство экономики и Торгово-промышленная палата. Впервые конкурс предпринимателей прошел в 2017 году в рамках VIII Абхазо-российского делового форума.

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс