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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В рамках IX Абхазо-российского делового форума объявлены победители ежегодного национального конкурса в области предпринимательской деятельности.
Победителями по разным номинациям стали:
1) «Лучший производитель-экспортер промышленной продукции» – первое предприятие в республике по промышленной переработке рыбы ООО СП «Хамса»;
2) «Лучшее предприятие в сфере (оптовой, розничной) торговли» – ООО «Премиум»;
3) «Лучший объект размещения курортно-туристического сектора» – современный отель ООО «Вэлнес парк отель»;
4) «Лучшее предприятие в сельскохозяйственной отрасли» – комплексное предприятие по производству, сортировке, упаковке, хранению и доставке сельхозпродукции ООО «Кындыг-Агро»;
5) «Прорыв года (предпринимательский прорыв года)» – компания по разработке месторождений и добыче инертных материалов ООО «Объединённый перерабатывающий комплекс»;
6) «Лучшее предприятие общественного питания» – ресторан «Эрцаху»;
7) «Лучший российско-абхазский бизнес» – сотовый оператор ООО СП «А-Мобайл»;
8) «Социальная ответственность и благотворительна деятельность крупного бизнеса – крупнейший абхазский производитель и экспортер вин ООО «Вина и воды Абхазии».
Организаторами конкурса являются Министерство экономики и Торгово-промышленная палата. Впервые конкурс предпринимателей прошел в 2017 году в рамках VIII Абхазо-российского делового форума.
Номер: 110
Выпуск: 3711
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс