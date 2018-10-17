ОН ТАК МНОГО ЕЩЕ МОГ СДЕЛАТЬ…

Память

Сегодня 40 дней как ушел от нас Геннадий Леонидович Гагулия…

Это был известный государственный и общественный деятель, Премьер-министр, настоящий профессионал своего дела, Специалист с большой буквы, прекрасный руководитель и просто хороший человек.

Многие из нас не только научились у него азам мастерства, но и нередко пользовались его советами и помощью. Он был очень терпелив и отзывчив, всегда мог выслушать каждого, кто обратился к нему за поддержкой, что-то посоветовать, выручить, никому не отказывал в просьбах.

Говорят, что смерть выбирает самых лучших, но это была нелепая смерть… Мы потеряли замечательного человека, талантливого во всех отношениях, несшего только позитив и добрую энергию. Он не просто ушел, он унес с собой частичку нашей души...

Нам всем будет сильно не хватать его. Он до конца жизни останется в нашей памяти и памяти всех, кто его знал как образец стойкости, искрящейся жизнерадостности, активности и профессионализма!

«Пусть он ушел – горит его звезда,

Пусть он ушел – за ним остался путь…»

Смерть близких, родных, друзей – всегда печальное и трагичное событие в жизни каждого человека. В такие минуты бывает трудно подобрать нужные слова, чтобы выразить всю скорбь и боль. О Геннадии Леонидовиче – руководителе, друге, наставнике – рассказывают люди, которые с ним близко общались.

Зам.руководителя Администрации Президента РА Адгур ЛУШБА: Мне сложно говорить о человеке, с которым много лет проработал вместе и с которым дружил, в прошедшем времени.

Геннадий Леонидович – это один из главных моих наставников, я многое у него перенял и многому научился. Это был великолепный человек, умеющий не просто выслушать, но и вникнуть в суть дела, подсказать способ решения проблемы, найти нужные слова, дать такой совет, который был бы полезен.

Он по-отечески относился ко мне, и со временем наша совместная трудовая деятельность переросла в дружбу. Я всегда ценил такое отношение ко мне, пытался и пытаюсь во многом быть на него похожим – в его подходах к решению сложных вопросов, в разумности, в прагматичности, в теплоте и подходе к людям. Все, что я сегодня делаю и на государственной службе, и в быту, – все эти вещи я фактически перенял у него.

У него был дар – видеть на много шагов вперед. Будучи человеком высокого государственного уровня и мышления, он понимал, как все это сделать. Естественно, такая работа требовала много времени, и поэтому его рабочий день не был ограничен рамками с девяти утра до шести вечера.

Кроме того, к нему приходило много людей по личным вопросам, и он для всех находил время, выслушивал всех и исходя из своего жизненного опыта и человеческих соображений, давал дельные советы. И люди все уходили от него довольные. В то же время Геннадий Леонидович мог открыто назвать вещи своими именами, чтобы человек понапрасну не строил иллюзий.

Наши пути много раз пересекались на разных поприщах – и когда мы вместе работали на госслужбе, и в Торгово-промышленной палате. И везде его отличали строгость, требовательность, исполнительность, сроки и качество работы. Но в первую очередь он требовал именно с себя и своим примером показывал, как и что нужно делать.

Это как бы проходило красной линией через всю его трудовую деятельность. Все эти качества были заложены у Геннадия Леонидовича с молодости, а иначе он не смог бы достичь такого карьерного роста и такого уважения к себе со стороны абсолютно разных людей.

Министр экономики РА Адгур АРДЗИНБА: Геннадий Леонидович был человеком старой закалки, с большим опытом работы и серьезными планами. В нем была особая искра, присущая всем соратникам Владислава Григорьевича Ардзинба. Они все верили, что народ Абхазии обязательно одержит победу.

Не все политики уверены в том, что они всё правильно делают, но Геннадий Леонидович был именно таким человеком и очень смелым в своих поступках. В работе это был очень системный человек, и его отсутствие я почувствовал сразу, как его не стало.

Геннадий Леонидович серьезно относился к трудностям, но при этом вселял во всех уверенность, что в итоге будет найдено правильное решение.

Несмотря на то что он был политиком советской закалки, это был хозяйственник и государственный деятель с современным мышлением, легко ориентирующийся в разных ситуациях. Геннадий Леонидович достаточно легко решал текущие проблемы, и с ним можно было говорить на разные темы.

Приступив к исполнению обязанностей премьер-министра, он с первого дня обстоятельно подходил к решению всех вопросов и за короткий срок всё поставил на свои места. При этом в работе был коммуникабелен: всегда выслушивал мнения других людей и, несмотря на премьерский уровень и нашу молодость, зачастую советовался с нами.

Работать и принимать решения он любил коллегиально. Все поручения, которые он давал, предварительно обговаривались и обсуждались.

Во время совещаний, когда мы рассматривали вопросы финансово-экономического блока, он не раз объяснял нам, как нужно работать, создавать платформу, как действовать в дальнейшем. Работу он строил на полном доверии и всегда подчеркивал: ты – министр и отвечаешь за свою сферу, поэтому ты должен быть наделен соответствующими полномочиями. Более того, если ты отвечаешь за свою работу, то делай так, как считаешь правильным. То есть приучал нас к ответственности.

Я всегда удивлялся коммуникабельности Геннадия Леонидовича. Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных поездках за рубеж и видеть, что его весьма достойно встречали в разных странах на очень высоком уровне, и именно как представителя Абхазии. Благодаря его харизме нас принимали так, будто мы давным-давно признанная страна. Я считаю, что факт признания Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой – это в том числе и его заслуга.

Во время нашего первого визита в Сирию в августе 2017 года благодаря его хорошим отношениям с представителями нашей диаспоры, сирийскими ТПП и представителями бизнеса нам были организованы встречи на высоком уровне с министрами экономики и иностранных дел. И уже тогда речь зашла о возможном признании Абхазии.

Геннадий Леонидович был очень тонким человеком в общении с людьми и мог найти подход к любому. Он думал далеко вперед, и у нас были большие планы на будущее.

Мне искренне жаль, что Геннадий Леонидович так трагично ушел из жизни. Для Абхазии – это очень большая потеря. Таких людей, скажу без преувеличения, у нас очень мало.

Зам. руководителя Администрации Президента РА 2011-1014 гг. Кристина ОЗГАН: Очень трудно говорить о Геннадии Леонидовиче Гагулия в прошедшем времени.

Геннадий Леонидович, несомненно, очень яркая и харизматичная личность в истории нашей страны.

Его биография и яркая жизнь свидетельствуют о том, что он был человеком, который вмещал в себе очень много качеств, позволявших ему быть лидером. Мало кому в истории удавалось в разные периоды возглавлять правительство Абхазии.

Ему доверили возглавить Кабинет Министров в самое сложное для страны время, потому что он обладал исключительными организаторскими способностями, высокой работоспособностью и умением выделять главное, на чем именно в этот момент необходимо было сконцентрировать все усилия.

Хочу подчеркнуть, что Геннадий Леонидович очень хорошо понимал и знал, как должна работать государственная система и, безусловно, важно не забывать о его значительном вкладе в государственное устройство нашей страны.

Очень хочется отметить его человечность, теплоту и заботу. Думаю, я могу себе позволить сказать, что он обладал особым чувством, позволявшим видеть способности и возможности в характере и личности людей, с которыми он работал.

В моей жизни Геннадий Леонидович сыграл важную роль, доверив мне на определенном этапе работы очень серьезное направление. И мне хочется верить, что я его не подвела.

В моей памяти он всегда останется одним из видных государственных деятелей, олицетворяющим собой целую эпоху в истории Абхазии.

Премьер-министр РА в 1999-2001 гг., ныне советник президента Торгово-промышленной палаты РА Вячеслав ЦУГБА: Гибель Геннадия Леонидовича Гагулия – это одно из печальных и трагических событий в истории нашего государства. Время бежит неумолимо, но рана, нанесённая семье, его друзьям, близким и тем, кто его знал, будет долго отдаваться болью в наших сердцах.

Как государственный и общественный деятель Геннадий Леонидович внес значительный вклад в становление и развитие Абхазского государства. Он один из тех, кто вместе с Владиславом Григорьевичем Ардзинба стоял у истоков государственного строительства.

Геннадий Леонидович много сделал для Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Благодаря его организаторским способностям в эти тяжелые для республики дни наши бойцы, беженцы и тыл были обеспечены продуктами питания.

После войны, в самое сложное для страны время, когда речь шла не о развитии, а о выживании, он возглавил правительство Абхазии и смог сделать все для того, чтобы наш измученный войной народ выжил.

Геннадий Леонидович – один из тех, кто умел находить контакты с руководителями Северокавказских республик и руководством Российского государства. Впоследствии Геннадий Леонидович контактировал с Владимиром Путиным, Виктором Черномырдиным, Евгением Примаковым и многими другими государственными деятелями РФ.

Последний его приход во власть в качестве премьер-министра для многих был связан с надеждой на значительные перемены в республике и с возможностью объединить общество. Он был предан работе, не занимался интригами и не любил людей, которые занимаются интригами. Будучи равноудаленным от всех в своих политических взглядах, он имел свое принципиальное мнение, с которым многие считались.

Геннадий Леонидович был дисциплинированным, любящим порядок и ответственно подходившим к любому делу человеком. Такой же ответственности он требовал от своих подчинённых, был строг к себе и окружающим, но в то же время умел дружить и ценить дружбу, и мы – друзья – за это очень его ценили и любили. Несмотря на свои годы он был полон энергии и оптимизма.

За короткое время своего третьего премьерства Геннадий Леонидович сумел доказать, что и без серьезных затрат можно все делать лучше и больше. У него были интересные планы, но его трагическая гибель все перечеркнула.

Геннадий Леонидович оставил о себе хорошую память как гражданин, как хороший семьянин и заботливый отец, внимательный друг и товарищ.

Он оставил свой след в истории нашего государства.

Зам. директора НИИ сельского хозяйства Юрий АКАБА: Говорить о Геннадии Леонидовиче после того, что случилось, очень сложно и больно. Я потерял близкого друга, а республика потеряла выдающегося человека, цену которому многие не знали.

В общей сложности я знаком с ним более 30 лет, из них шесть лет мы вместе работали в Торгово-промышленной палате. Познакомились мы, когда он работал председателем Госкомитета по внешнеэкономическим связям, я тогда был главным агрономом, а потом зам. директора в Эшерском учхозе.

Во время войны я встретился с ним в Гудауте: тогда для республики каждая копейка была на вес золота, и мы, несмотря на близость фронта и бомбежки, решили собрать мандарины в учхозе. Я пришел к нему за разрешением на вывоз цитрусовых. Геннадий Леонидович очень удивился: «Вы в такое время еще мандарины собираете?» И тут же распорядился выписать нам разрешение.

Закончилась война, и спустя два года Геннадия Леонидовича назначили Премьер-министром. Началось формирование правительства, и он рекомендовал меня на должность министра сельского хозяйства. Мы были вынуждены работать в тяжелейших условиях: последствия войны, потом блокада Абхазии со стороны России. Бюджет Минсельхоза – 37 тыс. рублей… И в тех условиях на 2550 га чайных плантаций были произведены все необходимые работы, повсеместно выращивался табак, в том числе и в Гагре, где этой культурой никогда и никто не занимался. Вот такой он был организатор и руководитель.

Во время командировок с Геннадием Леонидовичем было очень комфортно, потому что он со всеми находил общий язык. Я иной раз говорил ему: «Зачем мы везде ездим, мы не признанные!» А он отвечал: «Нужно везде забить колышек, во всех республиках, и когда-нибудь это нам пригодится! Придет время, и нас признают, поэтому нужно себя показывать и везде представлять интересы Абхазии».

Именно Геннадий Леонидович стал инициатором создания ТПП. Эту идею поначалу восприняли в штыки. Как сейчас помню, как гоняли нас депутаты Парламента при утверждении устава организации. Мало кому нравилось, что палата затрагивает все сферы деятельности.

А какую плеяду молодых специалистов он воспитал: передал им свои знания и опыт, внушил любовь к своему делу и главное – привил им чувство ответственности. Каждого из сотрудников ТПП можно сегодня назначать в любую структуру если не руководителем, то уж замом точно.

Где бы Геннадий Леонидович ни работал, везде был порядок – в ТПП, в Кабинете Министров, в Администрации Президента. Стоит отметить и доверие к нему со стороны россиян – они знали о его опыте, знаниях, умении работать, и самое главное – что он никогда не подведет.

Я до сих пор не могу поверить, что Геннадия Леонидовича больше нет с нами. Мы еще не до конца осознаем, кого мы потеряли, потому что таких специалистов и организаторов, как он, у нас наперечет.

Он так много еще мог сделать…

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: обществоАвтор: Коллектив ТПП РА