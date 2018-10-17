ОДНИ ИЗ ЗОЛОТЫХ НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2018»

В Москве завершилась международная агропромышленная выставка, в которой приняли участие 15 зарубежных стран и 68 регионов РФ.

У посетителей особое внимание вызвал павильон Республики Абхазия. На этот раз наша страна представила вдвое больше продукции наших предпринимателей. Широкий ассортимент экологически чистой продукции из Абхазии оставил позади страны, которые обладают большим опытом производства различной продукции и участия в мировых промышленных выставках. Тем более приятно, что особо отличились молодые предприниматели Абхазии, которые занимаются бизнесом совсем недавно. Неудивительно, что их продукция получила золотые медали престижной московской выставки «Золотая осень-2018».

Одни из таких молодых предпринимателей – сестры Татьяна и Эсма Арджения из села Лыхны Гудаутского района, специализирующиеся на изготовлении компотов, соков, джемов. Их продукция, производимая по традиционным народным рецептам и из экологически чистых фруктов и овощей, за два года их деятельности завоевала определенную нишу на рынке нашей республики.

Представив в первый раз свой товар на такой престижной выставке, сестры завоевали две золотые медали, подняв не только свой престиж, но и престиж Республики Абхазия как страны, в которой возрождается производство лучших «домашних» продуктов.

Сестры Арджения своим занятием возрождают востребованный всеми былой бренд «Сделано в Абхазии».

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет Татьяну и Эсму Арджения с заслуженной наградой и большим успехом на ниве предпринимательства. Важно отметить, что Эсма Арджения является ведущей журналисткой нашего издания и к своей профессии относится ответственно и скрупулезно. Нет сомнения, что у таких людей все получается достойно и красиво.

Через нашу газету мы хотим также выразить благодарность за помощь и консультацию этим молодым предпринимателям главе Администрации Гудаутского района Руслану Ладария, главе администрации села Лыхны Джансуху Чкотуа, работникам Госстандарта РА и ТПП РА, зав.кафедры технологии АГУ Нане Шакая. Ваше внимание внесло свою лепту в победу сестер Арджения на московской выставке «Золотая осень-2018».

Юрий КУРАСКУА

На снимке: Татьяна и Эсма АРДЖЕНИЯ.

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: экономикаАвтор: Юрий КУРАСКУА