В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

На рабочее совещание к Премьер-министру РА В.Бганба были приглашены министр экономики РА, начальник Управления капстроительства, директор РУП «Абхазавтодор», гендиректор РУП «Черноморэнерго», гендиректор Государственной компании «Апсныргылара», представители компаний.

Начальник УКС Игорь Миквабия рассказал о том, как сегодня реализуется Инвестиционная программа, идет подготовка исполнительной документации и финансирование работ на объектах.

Директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба сообщил о выполнении работ по разделу «Ремонт автодорог»: «На сегодняшний день завершены работы, связанные с противооползневыми мероприятиями на трассе Псоу – Сухум, ремонтные работы на улицах Адыгейская и Имама Шамиля в Сухуме, на улицах Дзидзария, 16 Марта и проспекту Героев в Гудауте. К ремонту покрытия на улицах Ардзинба и 4 Марта в Гудауте дорожники приступят после завершения работ по замене трубопроводов водоснабжения».

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария отметил необходимость своевременного авансирования ремонтных работ в области энергетики: «В рамках Инвестиционной программы на сегодняшний день в полном объеме и в установленные сроки завершены работы на объектах по разделу «Энергетика». Предприятие сталкивается с определенными трудностями при строительстве и ремонте наружных сетей энергоснабжения объектов, которые финансируются по другим разделам Инвест-программы. Сметная документация по этим объектам была выполнена проектно-сметным отделом «Черноморэнерго», однако 70% от общей стоимости сметы составляет стоимость оборудования и дорогостоящей кабельной продукции, которые необходимо заказывать заранее.

Валерий Бганба указал на необходимость скорейшего возобновления работ в парке принца Ольденбургского в городе Гагре, благоустройство которого значится в разделе программы «Развитие города Гагры как курортно-туристического центра».

Обсуждая реализацию мероприятий по разделу «Образование», заместитель начальника УКС Алла Нармания отметила, что строительство дошкольных образовательных учреждений в Новом Афоне и Очамчыре, школы в городе Гагре осуществляется в соответствии с графиком. Она рассказала о трудностях, с которыми по объективным причинам столкнулись подрядные организации в Гудаутской школе №7, школах в селах Лыхны и Тхина.

Завершая встречу, Премьер-министр поручил представителям Управления капительного строительства при заключении договора подряда проводить предварительные проверки балансов организаций и оборотов фирм.

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс