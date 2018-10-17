ПАРЛАМЕНТСКИЕ КОНТАКТЫ

По приглашению председателя Молодежного парламента при Государственной думе Федерального Собрания РФ Марии Воропаевой депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Батал Айба, Астамур Аршба и Инал Тарба принимают участие в I Международном конгрессе молодежных парламентов, который проходит в Москве. К участию приглашены представители 35 иностранных государств.

Планируются встречи в Государственной думе и с руководством Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В рамках конгресса намечены презентация законопроектных и проектных инициатив молодежных парламентов, совместная работа над резолюцией конгресса, дискуссии, круглые столы и культурная программа.

Номер: 110Выпуск: 3711Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс