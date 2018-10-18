СПОРТ

В г. Сочи прошел традиционный открытый всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2007 г.р., памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 21 команды Российской Федерации, Донбасса и Республики Абхазия.

Команду Абхазии представляли спортсмены г. Сухума.

В весовой категории до 40 кг среди девочек первое место заняла Симонова Лорена (тренер – Адлейба Саид). В тяжелой весовой категории свыше 73 кг второе место занял Шахмеликян Артур. Третьи места заняли – Симонова Александра (36 кг), Чкотуа Саид (55 кг) и Пация Давид (66 кг).

Команду подготовил Погосов Андрей.

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В г. Сочи прошло открытое первенство города по тхэквондо, в котором принимали участие клубы Краснодарского края и сборная Республики Абхазия, состоящая из трех команд.

По итогам соревнований в личных весовых категориях команда Абхазии заняла 15 первых, 7 вторых и 5 третьих мест. Команда Абхазии в командном зачете заняла второе место. Тренируют спортсменов Барциц Тимур, Торчинава Нугзар и Гунба Саида.

Команда благодарит президента федерации тхэквондо Абхазии Отара Гогуа.

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В Польше прошел Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Германии, Израиля, Финляндии, Канады и России.

В весовой категории 60 кг состоялся абхазский финал, по итогам которого Харчилава Даниил занял первое место, а Сичинава Ричи – второе. Тренируют спортсменов Алабян Размик и Берая Игорь.

Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых. 20-22 октября спортсмены примут участие в Международном турнире по вольной борьбе, который пройдет в Латвии.

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В г. Гагре прошел III тур чемпионата Республики Абхазия по настольному теннису, в котором приняли участие 48 спортсменов, в составе 8 команд из Сухума, Гагры, Гудауты, Ткуарчала, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и команда Пивоваренного завода «Сухумский».

По итогам личного первенства среди мужчин первое место занял Карчава Ренат, второе место – Давитая Лаша и третье – Филимонов Артем.

Среди девушек лучшей стала Акопян Виолетта, второе место у Сабекия Кристины, третье – у Егоровой Анны.

В командном первенстве первое место заняла команда г. Сухума, второе – Пограничное управление ФСБ России в Абхазии, третье – команда Пивоваренного завода «Сухумский».

Также прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов. Первое место занял Чан-оглы Джон, второе – Ампар Алхас, третье – Матяшев Роман.

Главный судья Карчава Беслан.

Организаторы – Государственный комитет РА по физической культуре и спорту и Федерация настольного тенниса РА.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту