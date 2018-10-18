РАБОТЫ АДЫГСКОГО ХУДОЖНИКА

Выставка

В Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии, открылась персональная выставка адыгского художника Нурбия Ловпаче. На выставке представлены работы в жанре живописи, графики.

Нурбий Газизович Ловпаче – художник, искусствовед, археолог, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, кандидат исторических наук, мастер портрета, пейзажа и жанровых композиций. Более сорока лет он живёт, творит и экспонирует свои произведения в городе Майкопе. Значительное место в его творчестве занимает портретный жанр. Портреты разнообразны по технике и художественному решению. Природная наблюдательность художника способствует остроте образных характеристик.

Работы Нурбия Ловпаче отличаются интересными, экспрессивно изобразительными решениями, несущими максимум исторической, этнографической, археологической информации.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс