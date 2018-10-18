ПРАЗДНИК «ЛЫХНАШТА» ВСТРЕЧАЛ РАДУШНО ГОСТЕЙ

Соединяя прошлое и настоящее

Вновь прекрасной погодой, радушием и гостеприимством, абхазскими народными песнями и танцами встречает своих гостей легендарная Лыхнашта. Это не просто красивая поляна в центре одного из самых значимых сел Абхазии. Здесь наши корни, отсюда начинается наша история, здесь она продолжается и здесь открываются перспективы в будущее. Без прошлого нет настоящего и будущего, но нельзя жить лишь прошлым, тогда не будет и будущего. Такие крупномасштабные народные гуляния подтверждают, что у нашего народа, прошедшего через столько испытаний, впереди достойное будущее. Идея проведения первого праздника принадлежит историку Юрию Аргун, которому удалось вместе со своими единомышленниками реализовать широкомасштабный проект. И первый праздник в 1984 году показал, как они были правы, особенно если учитывать то время, когда о своей национальной культуре и величии даже говорить было непросто. Казалось, что вся Абхазия собиралась здесь, чтобы выразить свое единство и сплоченность. Эти понятия и качества нам были нужны всегда и стали жизненно необходимы, когда началась война. Они, как мне кажется, очень нужны нам и сегодня. И свое название «Лыхнашта» праздник оправдывает уже долгие годы, его не нужно представлять, он давно заслужил нашу всеобщую любовь и благодарность. Время немного изменило мир вокруг нас, но духовные ценности остаются прежними и незыблемыми.

Мне, родовыми корнями уходящей в историю этого славного села, приятно и ответственно писать о лыхненских событиях. Наше село во всех отношениях особенное, здесь принимались самые важные и значимые для государства решения. В 1808–1863 годах здесь находилась резиденция владетельных князей Чачба-Шервашидзе. На поляне Лыхнашта находится храм Успения Божьей Матери X-XI вв., поодаль от него – руины двухэтажного дворца владетельных князей Чачба-Шервашидзе, свидетельствующие о значении и богатстве этого села.

Старожилы помнят, как говорили еще их родители, когда на Лыхнаште собирался народ, рассеивались тучи, и даже если повсюду лил дождь, над поляной светило солнце. Что касается энергетики, она здесь особенная. Вспоминаю по этому поводу слова Рущбея Смыр, который так говорил об этом святом месте:

– Лыхнашта, наряду с нашими святынями, оберегает нашу землю, наш народ, наш язык и культуру в целом.

Праздник «Лыхнашта» 2018 года не стал исключением из правил. Пока участники праздника только собирались и осматривались, юные художники, ученики гудаутского центра внешкольного воспитания уже выставили свою экспозицию и были готовы рассказать о своих работах и первых достижениях. Талантливые и непосредственные, они пишут как чувствуют, поэтому их работы наполнены такой чистотой и яркими красками. Руководит кружком Эсма Кочал-ипа, и это ее воспитанники Леон Авидзба и Амина Гвазава уже представляли нашу республику на международных конкурсах рисунка. С этой детской экспозиции, собственно и начиналась «Лыхнашта» 2018 года. А дети были счастливы и польщены таким вниманием к себе и своим работам, ведь именно к ним подошли Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и глава Администрации района Руслан Ладария. Они пожелали юным художникам новых творческих успехов. И, как принято у молодых людей, сразу предложили им фото на память, а детям, как известно, отказывать нельзя. На такой позитивной и весьма приятной ноте начался праздник и градус этого настроения оставался таким же ярким и добрым на протяжении всего дня. Да, он продолжался весь световой день, и в этом отличие «Лыхнашты» от других массовых мероприятий, у которых время ограничено. Вне времени наше уважение к старшим, когда к присутствующим обратился глава Совета старейшин села Лыхны Валико Гобечия. Его слова разносились над Лыхнаштой в полной тишине. Приветствуя гостей, от самых юных граждан до руководства страны во главе с Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба, он пожелал всем здоровья, взаимопонимания, огромного желания делать все возможное, чтобы наша страна процветала:

– «Лыхнашта» – особенный для каждого из нас праздник. Мы помним и знаем из истории, какое значение придавалось этому священному месту. Мы хорошо знаем, как ценилось каждое слово, здесь произнесенное. И эта большая честь, которая выпала лыхненцам, – каждый год встречать тысячи людей и говорить им: «Бзиала шъаабеит!» Совсем недавно наша страна отметила славный юбилей – 25 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Пользуясь такой возможностью, хочу выразить слова благодарности руководству страны за грандиозный праздник, который прошел по всей стране как дань уважения нашей памяти, всем кто сложил свои головы ради сегодняшнего светлого и безоблачного дня.

А праздник постепенно заряжал присутствовавших своей энергией. Сразу на нескольких площадках разворачивались события. Юные наездники скрестили свое «оружие» в игре в поло (алаба6ъырс9, мужчины постарше соревновались в умении метания палки (алабашьа ахалара9, любители старинного оружия состязались в стрельбе из лука, а ближе к вечеру состоялись джигитовка и скачки, без которых невозможно представить этот праздник. Собственно, как и без народных песен и танцев в исполнении прославленных коллективов – фольклорного вокально-инструментального ансамбля «Гунда», ансамбля народной песни «Рица», танцевальных коллективов «Адац» и «Аурашьа».

Праздник урожая, соединенный с традициями наших предков, в стремительный век скоростей и мобильных телефонов возвращает нас в историческое прошлое. Поэтому быт абхазов, жилища, одежда теперь вызывает больше этнографический интерес. Неизменно одно – гостеприимство и радушие хозяев, в каждом из двориков были накрыты столы, которые ломились от угощений, и, конечно, всем хотелось, чтобы гости зашли именно к ним, отведали аджинджух, акалмыщ, амачар. Здесь встречали всех входящих во двор, когда бы они ни пришли. Двадцать гостеприимных двориков, по количеству сел Гудаутского района, были рады выставить и образцы классического абхазского народного творчества. Это и глиняные изделия, и кухонная утварь из меди, и ушедшая в историю обувь из шкур и, конечно, оружие – сабли, охотничья ружья и многое другое. Это, несомненно, вызывает интерес не только у местного населения, но и у многочисленных гостей, которые не скрывали своего восхищения и удивления одновременно.

Любой праздник, особенно такой масштабный, требует особой подготовки. В команде организаторов – и начальник Управления сельского хозяйства Гудаутского района Юрий Кварацхелия. Праздник был в самом разгаре, когда он поделился своими впечатлениями с нами:

– Вы видите сами, как представители сел готовили свои экспозиции, чтобы порадовать и удивить зрителей чем-то новым, необычным, тем, что есть только в данном конкретном селе. Мы каждый год отмечаем наиболее яркие павильоны. В нынешнем году это, бесспорно, село Анхуа, а также села Дурипш, Лыхны, Абгархук, Приморское. Ровно через год, во второе воскресенье октября, здесь, на этой площади, вновь будут демонстрировать свое ремесло и лучшие образцы абхазской национальной кухни представители всех сел нашего района. Есть время подготовиться и стать лучшими из лучших!

Продолжая эту тему, не могу не остановиться на приятной новости, которая пришла из Москвы. Именно в эти дни, в столице России прошла агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». На протяжении семи лет в ней участвуют производители из Абхазии. В нынешнем году республика завоевала 21 награду, из них 12 золотого достоинства. Среди победителей – и наша коллега, соучредитель компании «Ах=арах» Эсма Арджения. В прошлом году впервые состоялась выставка их продукции на празднике «Лыхнашта», и вот через год первые медали на выставке в Москве. Новых побед и достижений, и наши поздравления!

Эмма Ермолова, руководитель районного отделения «Матери за мир и социальную справедливость» родом из села Лыхны.

– Не было причин, чтобы я пропустила хотя бы один праздник «Лыхнашта» за все время, с самого первого, который прошел еще в прошлом столетии, – говорит она. – Нам нужно, может, даже больше, чем раньше, именно такое общение, когда собираются люди разных возрастов, от старцев до самых юных наших граждан. На таких примерах должны воспитываться наши дети, знающие свою историю, свои корни, родной язык и традиции. Здесь, на этом месте, во все времена решались важные вопросы, в том числе и те, которые касались объединения людей и взаимопонимания. Каждый год гостями этого праздника становятся многочисленные гости из России. Те впечатления, которые они увозят с собой, лучшая для нас визитная карточка, – делится с нами Эмма Ермолова.

Действительно, впечатления у гостей от праздника остались самые приятные. Супружеская пара из Крыма не скрывала своего настроения, им понравилось абсолютно все – и радушие людей, и вкусная еда, и зажигательные танцы. А во время нашего разговора мимо нас прошел Президент РА, который заходил во все представленные здесь подворья, чтобы пообщаться с людьми, поздравить всех с праздником. Скажу честно, это на них произвело самое большое впечатление.

А праздник между тем продолжался, приезжали все новые и новые гости, люди приветствовали друг друга. Многие не виделись годами и были рады возможности общения в такой прекрасной обстановке. Собственно, эти принципы и заложены были в идею – это взаимопонимание, любовь к Родине, гостеприимство, почитание гостя. А самое главное – настроение, которое царит здесь. За целый день я не встретила ни одного хмурого лица. Нет, не потому, что все проблемы были решены или они отсутствовали вовсе. Здесь невозможно думать о чем-то очень личном, ты рад встрече с друзьями и родственниками, рад новому знакомству, хорошему настроению. Это состояние передается каждому. Так и хочется сказать: «Давайте сохраним этот позитивный настрой!»

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району