ГРУЗИНСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ОСТАВЛЯЮТ ПОПЫТОК ВЕРНУТЬ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ...

В конце сентября, выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал международное сообщество поддержать инициативу его правительства «Шаг к лучшему будущему», направленную на урегулирование конфликта с Абхазией и Южной Осетией. Глава Кабинета Министров заявил о готовности предоставить абхазам и осетинам «блага, которые грузины получили в процессе реформ и на пути интеграции с Евросоюзом».

«В рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему» мы делаем конкретные шаги для улучшения гуманитарных, социальных и экономических условий для населения, находящегося под влиянием конфликта», – подчеркнул грузинский премьер.

Между тем глава грузинского правительства предпочел «деликатно» умолчать о политической судьбе Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, особо удивляться этому не приходится, ведь за прошедшее после окончания «пятидневной войны» десятилетие ни один политик в Тбилиси ни словом не обмолвился даже о предоставлении абхазам и осетинам широкой автономии, не говоря уже о суверенитете.

Более того, обещание грузинских властей «поделиться» с абхазами и осетинами экономическими преференциями от тесного партнерства Тбилиси с ЕС похоже на плохо скрываемый обман. У Грузии вряд ли получится стать для Абхазии и Южной Осетии проводником в «светлое европейское будущее» хотя бы потому, что власти стран Европейского союза относятся к самим грузинам с явным пренебрежением. Объявленная грузинским правительством своим главным достижением пресловутая отмена визового режима с ЕС на деле является просто ловкой манипуляцией общественным мнением.

Так, граждане Грузии ограничены в пребывании на территории любого государства – члена шенгенской зоны девяностодневным сроком, причем целью краткосрочного визита могут быть туристические поездки или лечение, но никак не трудоустройство. Вряд ли среднестатистический житель Грузии может позволить себе проходить дорогостоящие курсы лечения в европейских клиниках или наслаждаться изяществом европейской живописи и архитектуры. Это удел «избранных» – небольшой части грузинского общества, в которую входит политическая и бизнес-элита.

Вместе с тем большинство выезжающих в страны ЕС грузинских граждан стремятся трудоустроиться. Они готовы выполнять любую, даже самую тяжелую и унизительную работу, чтобы переслать добытые всеми правдами и неправдами деньги на родину. Интересная деталь: европейские правительства относятся к мигрантам с Ближнего Востока и из Северной Африки гораздо лояльнее, чем к выходцам из страны, объявившей курс на евроинтеграцию главным смыслом своего существования. Полиция беспощадно задерживает и депортирует нелегально работающих грузин: только за 2017 год из государств Евросоюза были принудительно высланы более двух тысяч граждан Грузии.

В этих условиях большинство представителей экспертного сообщества Абхазии справедливо усматривают якобы в мирной инициативе грузинского правительства очередную пиар-компанию, призванную продемонстрировать западу «миротворческие устремления» Тбилиси. По мнению секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Нателлы Акаба, выдвигая подобные предложения, руководство Грузии стремится убедить западных партнеров в готовности к конструктивному диалогу с Абхазией и Южной Осетией.

«На самом деле урегулирование грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликта – это совсем другая история. Пока грузинские политики, как и грузинское общество в целом, не дадут честную и объективную оценку тому, что произошло в начале 90-х годов, и не признают свою ответственность за агрессивную политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, говорить об улучшении отношений бессмысленно», – подчеркнула Акаба.

По ее словам, Тбилиси выполняет только те обещания, которые способствуют восстановлению территориальной целостности Грузии. «А все, что, по мнению грузинских властей, может восприниматься как уважение суверенных прав Абхазии и Южной Осетии, вызывает в Грузии крайне негативную реакцию. Достаточно вспомнить о реакции Тбилиси на международный кинофестиваль в Абхазии: грузинский национальный центр кинематографии выразил протест по этому поводу, расценив это как попытку легитимации оккупационного режима, и наивно думать, что упрощение процедуры выдачи грузинских паспортов гражданам Абхазии, предоставление им неких льгот реально улучшит наши взаимоотношения», – констатировала абхазский общественный деятель.

С ней солидарна руководитель абхазского центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. По ее словам, от Грузии требуется всего лишь не мешать Абхазии развиваться.

«Почему возможность предоставления образования гражданам Абхазии должна осуществляться через Грузию, почему они так боятся, что наши люди напрямую будут ездить и получать европейское образование?» – задается вопросом эксперт.

Абхазы и осетины явно не желают для себя «лучшего будущего» по-грузински, не отказываясь от диалога с Грузией. Абхазия и Южная Осетия хотят строить собственное будущее без подсказок и поучений извне. Если Тбилиси реально стремится к разрешению затянувшегося конфликта, ему следует стать для Сухума и Цхинвала равноправным партнером, а не меценатом.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа