ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ РАЗВЕДЧИКОВ

Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на тактических учениях мотострелков соединения выполняет задачи в роли диверсионных групп противника.

В условиях горно-лесистой и прибрежной местности на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» разведчики отрабатывают тактику засад, нарушения тылового обеспечения войск, наблюдательных постов.

При выполнении учебно-боевых задач военнослужащие активно применяют современные штатные средства разведки, в том числе станции ближней разведки СБР-5 и лазерные приборы разведки ЛПР-2.

Особое внимание военнослужащие уделяют практическому использованию новейших переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» со встроенной навигационной системой «Глонасс».

В учении разведчики выполнят боевые стрельбы по целям с места и в движении из 12,7-мм пулемётов, установленных на бронированных разведывательных машинах КамАЗ «Дозор». Всего в мероприятиях боевой подготовки на полигонах в Абхазии принимают участие свыше 1,5 тыс. разведчиков и мотострелков базы, задействовано около 600 единиц военной техники, в их числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр».

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа