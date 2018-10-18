НЕЛЬЗЯ УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА РИЦЕ

О том, как удается сохранять экологию Рицинского реликтового национального парка, рассказал зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы республики Мурман Соломко.

«Около ста человек работает в администрации Рицинского парка, которые следят за поддержанием чистоты и порядка. Это не так просто. Мы ежегодно в начале сезона выезжаем туда осматривать, проверять, в каком состоянии объекты. Не хотелось бы, чтобы там увеличивалось количество торговых объектов. Это не только мое личное мнение, но и всех ученых, экологов. При том порядке, который существует сейчас, парк пока выдерживает наплыв туристов», – сказал он.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс