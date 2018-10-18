СТАТИСТИКА – СЕРЬЕЗНАЯ НАУКА

20 октября – Всемирный день статистики

Кама Алексеевна Гогия родилась в г.Очамчыре в 1964 г. Среднюю школу закончила на золотую медаль и с красным дипломом – Абхазский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 1988 г. окончила аспирантуру в Тбилисском государственном университете по специальности «бухгалтер-экономист», а в 1997 г. в Московском государственном университете защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий». В 2015 г. Кама Алексеевна защитила докторскую диссертацию на тему «Методология и организация контроля и аудита в Республике Абхазия». Она является автором 40 научных трудов, опубликованных в специализированных изданиях Российской Федерации, Германии.

Трудовую деятельность К.Гогия начала в 1985 г. с должности инспектора по госдоходам в финансовом отделе Очамчырского района. С 1989 г. по настоящее время, пройдя все ступени преподавательской деятельности, – от ассистента до доцента кафедры – она работает в АГУ. В 1994-1995 гг. являлась начальником отдела методологии и анализа Государственной налоговой службы РА. Член рабочей группы по созданию налогового законодательства РА (1994 г.). В 2005 г. была назначена заместителем министра – начальником КРУ Министерства финансов РА. В 2009 г. – начальник Главного контрольного управления Администрации Президента РА. В 2012 г. – начальник КРУ Министерства финансов РА. С мая 2015 г. работает начальником Управления государственной статистики РА.

– Итак, скоро ваш праздник – праздник работников статистики. Каковы его истоки?

– Очень давние и интересные, в частности, для статистиков Абхазии. Исторические же корни статистической деятельности здесь ведут к периоду становления советской власти в Абхазии. Так, Ревкомом Абхазии 27 января 1922 г. был создан государственный статистический орган – Центральное статистическое управление (ЦСУ) как самостоятельное учреждение, а также было утверждено Положение о государственной статистике, которое стало основополагающим нормативным документом для её становления. Руководство деятельностью ЦСУ возлагалось на управляющего, назначаемого Ревкомом Абхазии. Общая организация государственной статистики в Абхазии была возложена на следующие учреждения: Центральное статистическое управление, уездные статистические бюро, волостные статистики, добровольные корреспонденты.

Надо отдать должное основоположникам нашего государства в лице Нестора Лакоба, которые, придавая огромное значение статистике, созданной структуре вменили в обязанность ведение демографической статистики, статистики народного здравоохранения и санитарии, моральной статистики, статистики землепользования, потребления и продуктообмена, сельскохозяйственного производства, производства кадастровых работ, промышленной статистики, статистики труда, военной и просвещения, транспортной статистики и т.д.

Вызывает сожаление, что отсутствие архива (сожжен во время ОВ народа Абхазии грузинскими оккупантами) не дает возможности установить личности тех, кто на заре становления статистики выполнял эту нелегкую работу.

После грузино-абхазской войны, да и после распада Советского Союза, когда все было разрушено, в том числе и вся статистическая система, основоположник современного Абхазского государства Владислав Ардзинба, осознавая её значимость, параллельно с другими органами государственного управления создал Управление государственной статистики. Это было в январе 1995 года.

Но профессиональный праздник как Всемирный день статистики родился позже. В 2010 году на 41-й сессии Статистической комиссии ООН, учрежденной еще в 1947 году, было принято решение об учреждении Всемирного дня статистики (World Statistics Day). И 3 июня того же года Генассамблея ООН приняла резолюцию, официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемирным днем статистики. Этот день, естественно, и для абхазских статистиков стал официальным профессиональным праздником.

– Получается, что современному статуправлению Абхазии всего 23 года…

– Да. И со дня создания, на протяжении 20 тяжелых послевоенных лет, Управление статистики Республики Абхазия возглавляла, формировала, развивала Зоя Цуновна Авидзба, которая, к сожалению, скоропостижно скончалась недавно.

Я возглавляю Управление не так давно, всего три года. В настоящее время оно является структурным подразделением КМ РА.

После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией одним из политически значимых для нашей республики мероприятий было проведение переписи населения в 2011 году. Перепись позволила сформировать базу данных по наличному составу населения, по национальному и половозрастному признакам, по территориальным образованиям и т.д. Вообще в становлении государства проведение подобного мероприятия имеет большое значение, т.к. без переписи населения государство не считается состоявшимся. Кстати, не все республики, которые стали самостоятельными после развала Советского Союза, смогли – с тех пор и до сегодняшнего дня – провести перепись своего населения. Потому что это непростое и недешевое мероприятие.

– Расскажите, Кама Алексеевна, хоть вкратце, о структуре вашей организации и её работе.

– Нынешняя структура статистики Абхазии представляет собой взаимодействие центрального аппарата и ее территориальных подразделений.

Работа центрального аппарата Управления госстатистики заключается в сборе и обработке информации территориальных органов статистики, мы ведем республиканские наблюдения. Собранный статистический материал подвергается нами тщательному анализу и в виде отчетов ежеквартально представляется руководству государства и правительству. Ежегодно мы издаем статистический сборник «Абхазия в цифрах». Располагая современными средствами коммуникации, Управление выставляет на собственном сайте статистическую информацию для широкой общественности.

Статистическая деятельность носит прикладной характер, и собранные нами данные часто используются в научных изысканиях. В этом плане у нас тоже есть подвижки. Так, два сотрудника Управления являются аспирантами – АГУ (Лела Качарава) и Ростовского госуниверситета (Леон Лакрба). Нашими сотрудниками опубликованы научные статьи на абхазском, русском и немецком языках в ежегодном «Вестнике» Академии наук Абхазии, журнале «Аудит» (Москва) и журнале «Мировая экономика» (Берлин).

К основным требованиям, предъявляемым к статистике, являются полнота, объективность, достоверность представляемой информации. Управление также несет ответственность за хранение и защиту информации, соблюдение государственной тайны и конфиденциальности. Для выполнения всех возложенных на наше Управление задач мы в настоящее время рассматриваем возможность изменения статуса организации. Потому что главным принципом деятельности статистических органов является их независимость от политических, регулирующих и административных организаций. Исходя из этого считаем необходимым преобразовать Управление Государственной статистики Республики Абхазия в Национальный комитет Республики Абхазия по статистике. Примером могут служить бывшие советские республики, успешное развитие которых в том числе связано с подчинением органа статистики напрямую высшему руководству этих стран (Белоруссия, Казахстан и т.д.).

К такому выводу мы пришли из анализа и опыта работы нашего ведомства с низким иерархическим статусом, который оно занимает все эти годы и по настоящее время.

В День статистики меньше всего хочется говорить о проблемах, но вместе с тем с помощью нынешнего руководства Кабинета Министров надеемся решить такие проблемы, как улучшение отчетной дисциплины организаций, совершенствование ведомственной статистики, создание статистической базы сельского хозяйства, которой практически нет, учет деятельности индивидуальных предпринимателей, увеличение ВВП и т.д.

В преддверии Всемирного дня статистики поздравляю весь коллектив с профессиональным праздником. Особо поздравляю ветеранов статистики, работающих в нашем коллективе с советских времен. Это – Валентина Бавина, Софья Дбар, Евгения Канджи-оглы, Инга Ахба, Роберт Геворкян. Высока оценка их труда, как и труда всего коллектива, и я желаю всем терпения в нашей тяжелой профессии.

Беседу вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА