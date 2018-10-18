НА СЦЕНЕ АБХАЗСКОГО ГОСДРАМТЕАТРА

В Кабинете Министров РА под руководством главы Правительства Валерия Бганба прошло очередное совещание рабочей группы по вопросу сотрудничества Абхазского государственного драмтеатра им. С.Чанба и Абхазского государственного молодежного театра. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Участники встречи обсудили проект представленного ранее договора, направленного на урегулирование правовых взаимоотношений между двумя театрами и полноценное функционирование Абхазского государственного молодежного театра на базе Абхазского государственного драматического театра.

Проект документа предусматривает дополнительные условия эксплуатации театральных помещений Абхазским государственным молодежным театром.

Обсудив технические и творческие вопросы, связанные с необходимостью обеспечения полноценной деятельности Абхазского государственного драматического театра, а также с учетом потребностей и интересов Абхазского государственного молодежного театра, представители рабочей группы предложили конструктивное решение: определить понедельник каждой недели днем показа спектаклей Молодежного театра.

Кроме того, согласно проекту договора предполагается дополнительное финансирование Абхазского государственного молодежного театра из Государственного бюджета Абхазии с целью оплаты работы технического персонала, обслуживающего спектакли театра. Сохраняется оплата государством аренды репетиционной базы Молодежного театра в здании по улице Дбар.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс