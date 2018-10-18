ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

Премьер-министр РА Валерий Бганба принял работников Управления государственной статистики Республики Абхазия в преддверии их профессионального праздника. Он сказал: «Хочу поздравить вас с профессиональным праздником, ваш труд нелегкий, но очень нужный. Я знаю, в каких условиях вы работаете. Нам очень важна ваша работа. Без статистики, четкого учета и достоверных данных невозможно принимать решения».

В.Бганба вручил благодарственные письма за преданный труд и вклад в развитие системы статистики Абхазии:

начальнику отдела статистики по Гагрскому району Управления государственной статистики РА Валентине Бавиной;

главному специалисту отдела статистики по Гагрскому району Управления государственной статистики РА Софье Дбар;

главному специалисту отдела статистики по Гагрскому району Управления государственной статистики РА Евгении Канджи-оглы;

начальнику отдела статистики по Гудаутскому району Управления государственной статистики РА Инге Ахба;

начальнику отдела программного обеспечения Управления государственной статистики РА Роберту Геворкяну.

Начальник Управления Госстатистики РА Кама Гогия поздравила работников Госстатистики и поблагодарила Валерия Бганба за оказанное внимание.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс