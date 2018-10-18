Для достижения необходимых результатов

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение «О создании комиссии по борьбе с инвазивными вредителями на территории Республики Абхазия».

Согласно документу, в целях предотвращения распространения инвазивных вредителей на территории Республики Абхазия, угрожающих сельскохозяйственным и декоративным культурам, создана соответствующая комиссия.

Комиссии поручено до 23 октября 2018 года выработать и представить в Кабинет Министров РА план мероприятий, направленных на предотвращение распространения инвазивных вредителей.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс