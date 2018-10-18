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18.10.2018
Номер: 111
Выпуск: 3712
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Для достижения необходимых результатов
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение «О создании комиссии по борьбе с инвазивными вредителями на территории Республики Абхазия».
Согласно документу, в целях предотвращения распространения инвазивных вредителей на территории Республики Абхазия, угрожающих сельскохозяйственным и декоративным культурам, создана соответствующая комиссия.
Комиссии поручено до 23 октября 2018 года выработать и представить в Кабинет Министров РА план мероприятий, направленных на предотвращение распространения инвазивных вредителей.
Номер: 111
Выпуск: 3712
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс