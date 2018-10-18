СОГЛАСОВАНЫ ОБЪЕМЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 2019 ГОД, ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ОТ ВВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ

В Москве прошла рабочая встреча заместителя министра экономики Республики Абхазия Батала Тарба с заместителем министра энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным, на которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики РА.

По итогам рабочей встречи стороны согласовали объемы нефтепродуктов на 2019 год, которые будут поставляться в Абхазию с освобождением от экспортной пошлины, и подписали соответствующий протокол.

Батал Тарба отметил, что «согласование объемов нефтепродуктов предусмотрено статьей 7 Соглашения о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года между Абхазией и Россией». Он уточнил, что такое согласование происходит ежегодно. В этом году согласованный объем нефтепродуктов остался на прошлогоднем уровне.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс