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СОГЛАСОВАНЫ ОБЪЕМЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 2019 ГОД, ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ОТ ВВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ
В Москве прошла рабочая встреча заместителя министра экономики Республики Абхазия Батала Тарба с заместителем министра энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным, на которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики РА.
По итогам рабочей встречи стороны согласовали объемы нефтепродуктов на 2019 год, которые будут поставляться в Абхазию с освобождением от экспортной пошлины, и подписали соответствующий протокол.
Батал Тарба отметил, что «согласование объемов нефтепродуктов предусмотрено статьей 7 Соглашения о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года между Абхазией и Россией». Он уточнил, что такое согласование происходит ежегодно. В этом году согласованный объем нефтепродуктов остался на прошлогоднем уровне.
Номер: 111
Выпуск: 3712
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс