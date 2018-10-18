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18.10.2018
«Уважаемый Владимир Владимирович! <p>
Весь абхазский народ и я лично потрясены кровавой трагедией в Керченском колледже, унесшей жизни невинных людей. <p>
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу передать им слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления. <p>
Скорбим с вами в этот трагический день». <p>
Номер: 111
Выпуск: 3712
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ<p>Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва в Керчи. <p>
«Уважаемый Владимир Владимирович! <p>
Весь абхазский народ и я лично потрясены кровавой трагедией в Керченском колледже, унесшей жизни невинных людей. <p>
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу передать им слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления. <p>
Скорбим с вами в этот трагический день». <p>
Номер: 111
Выпуск: 3712
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА