Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва в Керчи.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Весь абхазский народ и я лично потрясены кровавой трагедией в Керченском колледже, унесшей жизни невинных людей.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу передать им слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.

Скорбим с вами в этот трагический день».

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА