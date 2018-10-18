СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с трагедией в городе Керчи.

«От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично позвольте выразить слова соболезнования в связи с трагическим событием в городе Керчи, унесшем жизни мирных граждан.

Выражаю глубокое сочувствие родственникам погибших. Народ Абхазии скорбит вместе с Россией.

Пострадавшим в результате взрыва в Керчи желаю скорейшего выздоровления».

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс