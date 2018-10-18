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18.10.2018
Номер: 111
Выпуск: 3712
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с трагедией в городе Керчи.
«От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично позвольте выразить слова соболезнования в связи с трагическим событием в городе Керчи, унесшем жизни мирных граждан.
Выражаю глубокое сочувствие родственникам погибших. Народ Абхазии скорбит вместе с Россией.
Пострадавшим в результате взрыва в Керчи желаю скорейшего выздоровления».
Номер: 111
Выпуск: 3712
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс