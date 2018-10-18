ВЛАДИМИР ПУТИН О ТРАГЕДИИ В КЕРЧИ

В России, в городе Керчи, произошло трагическое событие. В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых.

Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся, и как можно быстрее. Мы всё для этого сделаем.

Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована.

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи со стрельбой в колледже в Керчи объявлен трехдневный траур.

Номер: 111Выпуск: 3712Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс