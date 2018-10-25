ДЕТЕЙ НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Нам пишут

Зал бокса является частью данного комплекса и предназначен для тренировки и развития детей нашего города и района. Я – кандидат в мастера спорта, занимаюсь тренерской деятельностью более 16 лет. Очень люблю свою профессию и дорожу ею. Целиком и полностью отдаюсь делу воспитания детей и молодежи. Даже в тяжелые времена смог достичь высокого результата, подготовив спортсменов международного класса, воспитав членов национальной сборной нашей республики. В 2015 году объявлен лучшим тренером года г.Очамчыры, за что награжден ценными призами, а также грамотами Администрации и отдела образования района. Основополагающие принципы в моей работе – это внимательность, аккуратность, а также бережное отношение к залу бокса и инвентарю, предназначенному для тренировок спортсменов. Считаю, что данное сочетание является гарантией успеха и плодотворной работы секции бокса, которая существует шестнадцать лет и закреплена за РОНО ДЮСШ г.Очамчыры. Секция бокса неоднократно меняла помещение. В связи с этим несколько лет назад было принято решение о строительстве здания. Его назвали «Школа борьбы и бокса» и спортивный комплекс «Жемчужина» («Абырлаш»). Числится здание на балансе Администрации Очамчырского района. От руководства Администрации здесь были назначены новые люди, никакого отношения не имеющие к нашим секциям и не знающие ни санитарных норм, ни техники безопасности по работе с детьми, и не только...

В день открытия спорткомплекса начальник Госкомитета по делам молодежи и спорта Баграт Рашевич Хутаба поручил мне официально принять зал бокса. Я принял, и как ответственное лицо следил за порядком в зале. Однако зал ежедневно посещали посторонние лица, которые устраивали беспорядки. Мои обращения по этому поводу были неоднократными, при этом беспорядки не прекратились.

Из-за этого я был лишен возможности спокойно и полноценно исполнять свои обязанности как тренер по боксу. Мои просьбы и замечания игнорировались, устраивались провокации некоторыми сотрудниками, проявлялось пренебрежительное отношение ко мне не только как к человеку, но и как к тренеру по боксу и администратору. Цель их действий – посеять среди коллектива и молодежи сомнения в моей адекватности и способности рассуждать и действовать здраво, а также заниматься тренерской деятельностью. За шестнадцать лет практики со мной никогда не происходило такого, чтобы я шел на крайние меры, наоборот, старался исполнять свои обязанности. Тем не менее за все годы я не сталкивался с подобного рода пренебрежением, провокациями и издевательским отношением ко мне.

Происходящее в последнее время вопиющее безобразие приводит меня в состояние крайнего негодования и толкает на опрометчивые и необдуманные поступки. Мои руководители не вмешивались в конфликт, хотя с этой ситуацией были знакомы. В результате я был уволен, как считаю, незаконно, с места работы, которой я посвятил практически всю свою жизнь. Вместо меня был поставлен мой ученик, который не имеет достаточного опыта и знаний для обучения боксу. Считаю, что благодаря его энтузиазму и целеустремленности он может быть отличным помощником тренера.

Даже сейчас, будучи уволенным с работы, я продолжаю тренировать своих учеников (а их более 30 человек) абсолютно безвозмездно и езжу с ними на соревнования в Россию, где они продолжают выигрывать и занимать призовые места.

Данная проблема возникла изначально из-за того, что руководитель спортивного комплекса Батал Зурабович Джопуа изменил общепринятые нормы по эксплуатации тренажерного оборудования. С первого этажа борцовского зала подняли соответствующие тренажеры и разместили их на втором этаже, в боксерском зале, с целью организации фитнес-клуба. Из-за нехватки места для борцовского инвентаря разобрали ринг, который был установлен в боксерском зале, где сняли необходимый инвентарь, несколько груш, мешки. Создали неудобства для полноценных тренировок, также планируют использовать зал бокса для других единоборств. Я против того, чтобы зал и спортивный инвентарь использовались подобным образом. Также считаю категорически недопустимым свободное посещение зала бокса, где тренируются дети, посторонними людьми.

В связи с этим считаю, что директор данного спортивно-гостиничного комплекса Джопуа Б.З. не должен подвергать опасности детей нашего города, а также приезжих детей, не должен допускать представителей других единоборств и видов спорта (кроме тяжелой атлетики) для тренировок в зале бокса и использование боксерского инвентаря не по назначению. Считаю недопустимым использование боксерских мешков, груш и прочего инвентаря, которые предназначены для работ исключительно руками, для ударов ногами.

Я не представляю, как можно оборудовать в зале бокса инвентарь другого вида спорта, когда не хватает места в зале даже для боксерского инвентаря.

Хочу также отметить, что боксерский инвентарь не соответствует надлежащему качеству и не приспособлен для длительных интенсивных тренировок без бережного отношения к нему.

Мамука БЖАНИЯ

г.Очамчыра

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: обществоАвтор: Мамука БЖАНИЯ