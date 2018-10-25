ПРЕДАНА ДЕЛУ ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

О людях скромных и нужных профессий

Это – не просто слова, и не – лозунг. Так живет, трудится, выполняет любимую работу Валентина Таркил-Ардзинба. Преданная своему делу 62 года, каждый день она приходит в сельскую библиотеку и продолжает работать, несмотря на то что изменилось время, отношение к источникам информации. Для нее неизменно одно: книги – источник знаний, вдохновений.

Валентина Таркил родилась в селе Дурипше в 1933 году, окончила сельскую школу. Любовь к книге зародилась именно здесь, и она благодарит за это своих учителей. Но тогда она и не предполагала, что с книгами будет связана вся ее жизнь. После школы, девушка поступила в Сухумское культпросветучилище на библиотечное отделение. Книги стали неотъемлемой и важной частью ее большой и интересной жизни. Выросло не одно поколение дурипшцев, кто писал в этих стенах библиотеки первые сочинения, знакомился с творчеством абхазских, советских и зарубежных писателей, готовился к рефератам, курсовым и дипломным работам. Валентине Таркил удалось сохранить прекрасный книжный фонд. И сегодня сюда приходят студенты за редкими изданиями, чтобы использовать в своих работах бесценную литературу.

В ее трудовой книжке первая запись о приеме на работу связана с Дурипшской сельской библиотекой. Первая и единственная запись. Она выбрала местом своей работы родное село и остается верна своему выбору вот уже более 60 лет. За это время произошло много событий. Каждый календарный год наполнен памятными датами, а библиотека всегда активно участвовала в общественной жизни страны, и все события в стране находили отражение в тематических книжных выставках. Написав в прошедшем времени «участвовала», я поймала себя на мысли, что допустила грубейшую ошибку: и сегодня Валентина Таркил продолжает организовывать тематические выставки.

– Она по-другому уже не сможет, ведь она – человек старой закалки, – рассказывает о своем старшем товарище по работе Инна Маргания, заместитель заведующего отделом культуры Гудаутского района.

– Общение с такими опытными работниками для нас настоящая школа, и мы учимся у нее, перенимаем тот жизненный опыт, которым она с удовольствием делится. Она продолжает работать и делает это очень качественно и с удовольствием. У нее много читателей, к ней обращаются по разным вопросам, и Валентина готова ответить на них. Таких преданных делу людей встречаешь по жизни не часто, ее присутствие на наших совещаниях и собраниях придает им особое значение.

В течение первых лет работы в сельской библиотеке, молодой специалист вывела ее в ранг первых среди сельских библиотек района. А вскоре за свою безупречную работу Валентина Таркил была удостоена звания заслуженного библиотекаря Абхазской АССР, и было это в 1983 году. За годы своей деятельности она была удостоена стольких почетных грамот, что нет возможности их перечислить. И это заслуженные награды и звания – лучший агитатор, пропагандист, библиотекарь. Жители села выбирали ее не раз и депутатом сельского совета.

Жизнь была и остается насыщенной для Валентины Таркил, к счастью, не только работой. У нее прекрасная семья, дети выросли, создали собственные семьи, подрастают внуки, которыми гордится счастливая мама и бабушка.

Можно сказать однозначно: у нее сложилась жизнь, реальная, не как в книгах, счастливо. Она всю свою сознательную жизнь посвящает семье и любимой работе, и получает от этого истинное удовольствие.

Если в советские времена в каждом сельском клубе работала библиотека, то современные реалии изменились. И тем значимее становится жизненное кредо библиотекаря из села Дурипша. Суть проста – этот очаг культуры не может и не должен погаснуть. Все от себя зависящее делает для этого Валентина Таркил. Спасибо ей за то, что учит нас быть честными и преданными своему делу!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району