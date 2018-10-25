МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В пресс-центре Абхазского государственного телевидения прошла пресс-конференция представителей Государственного комитета РА по экологии и охране природы. Председатель Госкомитета Савелий Читанава и его заместители Мурман Соломко и Тимур Дзыба рассказали о работе ведомства, об итогах и методах борьбы с насекомыми-вредителями.

Савелий Читанава сообщил, что по рекомендации коллег из России и стран СНГ, а также согласно мировой практике проводилась работа по уничтожению мраморного клопа. «Применять пестициды нужно весьма осторожно. Для нас первоочередной задачей является охрана окружающей среды. При использовании жестких химикатов можно уничтожить полезную фауну. Поэтому было решено по возможности провести механическое уничтожение клопа. Этот метод дал положительный результат. По оценкам специалистов, за время механического уничтожения, то есть с начала лета и по сей день, уничтожено около 50 миллионов насекомых», – сказал он.

Однако, по словам главного эколога страны, в этом году для ореховых насаждений опасен не столько клоп, сколько специализированный гриб. «К сожалению, работа против этого вида вредителя не проводилась, и поэтому урожай оказался низким», – констатировал он.

Что касается борьбы с пальмовым долгоносиком, Савелий Читанава отметил, что в Сухуме зарегистрировано около 7 единиц зараженных пальм. «Кроме того, недавно были выявлены еще три зараженных дерева. Единственным методом борьбы с долгоносиком является утилизация дерева. Нам важно локализовать эти места, а окружающие пальмы необходимо обработать с целью защиты от насекомого», – рассказал Читанава.

Эколог отметил, что при Правительстве республики создан штаб для мониторинга ситуации в этой сфере.

Мурман Соломко рассказал о завозе растений в страну. Так, по его словам, в советские времена при ввозе в Абхазию растений в Сочи работали фитолабораторные станции, которые обрабатывали их, сейчас завозимые растения имеют сертификационный документ. «У нас нет своей лаборатории. Поэтому в настоящее время идут переговоры для решения этой проблемы», – сказал Соломко.

Кроме того, Мурман Соломко рассказал о сезоне рыболовства: «У нас есть случаи браконьерства, когда используются недозволенные методы ловли рыбы с помощью электроловов, электроудочек, путанок и т. д. Мы проводим выездные инспекционные мероприятия, в результате которых выявляются подобные случаи, изымаются приборы, а нарушителям выписываются штрафы».

Со своей стороны, Тимур Дзыба сообщил, что в стране ежегодно утверждается план мероприятий по борьбе с браконьерством. «В каждом районе у нас есть территориальные отделения, где инспекторы совместно с нами проводят рейды в местах предполагаемых нарушений. Что касается нарушений, связанных с рыбной путиной, которая проходит с декабря по апрель, то инспекторы ежедневно собирают информацию о ходе путины и периодически совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ России в Абхазии проводят совместные рейды, проверяют суда, орудия лова», – подытожил Т. Дзыба.

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс