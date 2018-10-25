В Очамчырском районе планируется собрать около 1400 тонн кукурузы

О ситуации на кукурузных полях Очамчырского района рассказал главный агроном района Давид Ашуба.

По его информации, в районе уже собрано более 500 тонн кукурузы. Он отметил, что если погодные условия будут благоприятными, то через 10-15 дней сбор урожая будет завершен. «Ожидаемый урожай составляет 1300-1400 тонн. Засажено кукурузой около 1 800-2 000 гектаров земли. По сравнению с прошлыми годами урожай снизился на 30 %», – уточнил Ашуба.

По его словам, кукурузным насаждениям в районе нанес серьезный урон мраморный клоп. Это несмотря на то что проводилась химическая обработка. «Препараты у нас были в достаточном количестве. Два-три раза поля обрабатывались с помощью ранцевых опрыскивателей. Кроме того, на урожайность в районе повлияла и засуха», – сказал Давид Ашуба. Он проинформировал, что в текущем году в районе было собрано 2400 тонн урожая бахчевых и до 3 000 тонн томатов.

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс