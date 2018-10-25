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25.10.2018
Номер: 113
Выпуск: 3714
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
Международный театральный фестиваль
Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба примет участие в IX международном театральном фестивале. В программу фестиваля входят лучшие спектакли по произведениям национальной драматургии, профессиональных театральных организаций различных форм собственности, соответствующие целям и задачам фестиваля.
Абхазский государственный драматический театр представит спектакль по произведению Фазиля Искандера «Кролики и удавы» режиссера Мадины Аргун.
Справка: Театральный фестиваль национальной драматургии им. К. Тинчурина был учрежден в 1991 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан и имел статус республиканского. В 2014 году фестиваль приобрел статус международного.
Номер: 113
Выпуск: 3714
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс