Международный театральный фестиваль

Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба примет участие в IX международном театральном фестивале. В программу фестиваля входят лучшие спектакли по произведениям национальной драматургии, профессиональных театральных организаций различных форм собственности, соответствующие целям и задачам фестиваля.

Абхазский государственный драматический театр представит спектакль по произведению Фазиля Искандера «Кролики и удавы» режиссера Мадины Аргун.

Справка: Театральный фестиваль национальной драматургии им. К. Тинчурина был учрежден в 1991 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан и имел статус республиканского. В 2014 году фестиваль приобрел статус международного.

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс