Комиссия по монументальному искусству утвердила проекты памятников

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провёл заседание Государственной комиссии по монументальному искусству.

На заседании было принято решение о проведении открытого конкурса на установку памятников Второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш в городах Сухуме и Очамчыре. В частности, в Сухуме, на площади им. С.Багапш, планируется установить бюст Второго Президента РА.

Комиссия рассмотрела проекты памятника Мушни Хварцкия, который планируют возвести в селе Лыхны, на могиле Героя Абхазии. Конкурс проектов был объявлен ранее. На согласование были вынесены два предложения: проект скульптора Руслана Габлия и архитектора Тамары Лакрба, а также проект народного художника России Салавата Щербакова. Рассмотрение проектов решено продолжить после предоставления авторами ситуационного плана, с учетом ландшафтных характеристик местности.

Кроме того, Комиссия одобрила проект памятника Фазилю Искандеру в городе Сухуме, разработанный скульптором Виталием Джения. Ранее Государственная комиссия по увековечению памяти Фазиля Искандера уже приняла решение воздвигнуть в Сухуме на набережной Махаджиров памятник писателю. По предварительным данным, работы по его установке начнутся в 2019 году.

На заседании рассмотрено обращение исполкома политсовета Коммунистической партии Республики Абхазия об установлении в Сухуме памятника политическому деятелю Николаю Акиртава. Однако для объявления конкурса на лучший проект памятника в секретариат Комиссии необходимо представить развернутую историческую справку о личности Акиртава.

Еще одним утвержденным на заседании проектом стало мемориальное сооружение скульптора Руслана Габлия, символизирующее начало Отечественной войны народа Абхазии. Монумент планируется установить в Сухуме, в районе Красного моста.

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс