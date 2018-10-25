Заявление Церковного совета Абхазской православной церкви

Церковный совет Абхазской православной церкви выступил с заявлением в связи с антиканоничными действиями Константинопольского Патриархата.

В заявлении, в частности, говорится:

«То, что происходит в церковной жизни в последнее время, а именно попытка укрепления власти Константинопольского Патриархата в лице Вселенского Патриарха Варфоломея – это не устроение Православной церкви во всем мире, а попытка Константинопольского иерарха утвердить власть над всеми Православными церквями мира по примеру Римского папы. Патриарх Варфоломей, вторгаясь в пределы Украины, утверждая там свою власть, поступает как раскольник по отношению к епископату Московской Патриархии, пытаясь вмешиваться в дела Московского Патриарха, да и украинского народа, представители которого, в первую очередь, власти, не видят, что не автокефалия ждет Украину, а контроль со стороны Патриарха Варфоломея. Важно при этом, что каноническая, признанная всеми Украинская православная церковь ни о какой автокефалии, ни о каком вмешательстве Константинопольского Патриархата не просила.

Мы возвышаем молитвенный голос, потому что действия Константинопольского Патриархата, которые направлены на то, чтобы взять под свою власть Православную церковь во всем мире, нарушают церковные каноны. Такая инициатива Патриарха Варфоломея приведет к катастрофе для славянских народов и всего православного мира.

Те же вызовы, которые сегодня идут от Фанара, явно продиктованы советниками и координаторами из-за океана и направлены, в первую очередь, против православной России, дабы разрушить и подорвать ее авторитет на мировой духовной арене.

Даже если не говорить о неканоничности решений Константинопольского Патриарха по вопросам управления иной Поместной Церкви, самое вопиющее – восстановление в священном сане раскольника и отступника – бывшего митрополита Филарета (Денисенко). Это ставит под сомнение верность сегодняшнего руководства Константинопольской Патриархии основам веры – ведь мы веруем в Единую Соборную и Апостольскую Церковь. И если нам придется молиться вместе с изверженным из сана и анафематствованным соборно, то что это тогда за Церковь?

Мы призываем всех верных чад Христовых молитвенно быть с Русской православной церковью и не вступать в молитвенное и евхаристическое общение с теми, кто разделяет и пытается властвовать, попирая церковные каноны и правила.

Мы, православные христиане Абхазии, молимся о духовном единении православных славянских народов России и Украины, о единстве Русской православной церкви. Тогда в православном мире будет духовная стабильность и мир всем».

Заявление подписали: председатель Церковного совета АПЦ; иерей Виссарион Аплиаа; игумен Игнатий (Киут); игумен Сергий (Джопуа); иеромонах Василиск (Лейба); иерей Никита Адлейба; иерей Далмат Гопия; иерей Александр Сергеев; иерей Матфей Тужба; иерей Игорь Артемьев; иерей Андрей Горбунов; иеромонах Давид (Гвазава).

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс