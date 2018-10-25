ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ НА ПОЛИГОНЕ ТБО В СУХУМЕ

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провел рабочее совещание по вопросу устранения сложившихся проблем на полигоне твердых бытовых отходов в Сухуме. Он отметил, что вокруг территории размещения отходов производства и потребления складывается неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

«Нам необходимо определить круг последовательных мер для улучшения ситуации. Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов не должна сказываться на качестве жизни людей», – сказал В.Бганба.

Директор Института экологии АНА Роман Дбар довел до сведения участников совещания, что объемы отходов, образующихся за год в стране, не превышают 900 тонн: «Объемы мусора в нашей республике относительно небольшие, однако это не снимает остроты проблемы. Нерациональное использование площадей полигона приводит к его расширению. Вопрос переноса полигонов стоит во всех районах Абхазии». Он пояснил, что сегодня важно приступить к этапу рекультивации полигонов и их правильной эксплуатации. По его словам, на данном этапе является возможным организовать концептуально правильный прием, складирование и изоляцию отходов. «В первую очередь, территория утилизации отходов должна стать хорошо охраняемой территорией. Следующий этап – это компактирование. Механическое прессование и компактирование промышленных, бытовых, органических и неорганических отходов позволят уменьшить их объем с целью более рационального использования автомобильного транспорта, перевозящего отходы к местам их утилизации или складирования, – уточнил Дбар. – В результате компактирования отходы не самовозгораются, не создают зловонных запахов. В таком состоянии является возможным складировать так называемые брикеты в высоту до 50 метров».

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава отметил, что при выборе земельных участков с целью организации нового полигона ТБО должны учитываться геологические, гидрогеологические и санитарные аспекты. «Метод определения территории полигона должен основываться на принципе исключения выноса загрязняющих веществ за границу полигона и их концентрации в воздухе, поверхностных и грунтовых водах, а также в почве», – заключил Читанава.

Подводя итоги совещания, глава Правительства поручил руководителям соответствующих структур разработать проект программы поэтапного решения проблемы утилизации мусора в стране.

Номер: 113Выпуск: 3714Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс