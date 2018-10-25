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Спорт 25.10.2018

Спорт

В Латвии прошел Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из России, Украины, Германии, Испании, Финляндии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

По итогам проведенных схваток Харчилава Даниил занял первое место в весовой категории 65 кг, Сичинава Ричи стал вторым в весовой категории 60 кг.

Тренируют спортсменов Алабян Размик и Берая Игорь.

Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых.


Номер:  114
Выпуск:  3715
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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