МНЕНИЕ

О материале «Детей нельзя оставлять без внимания», опубликованном в газете «Республика Абхазия», № 113 от 24-25 октября 2018 года

У нас не так много опытных тренеров по боксу, чтобы мы могли ими разбрасываться. Город Очамчыра всегда славился хорошими спортивными показателями, в том числе и по боксу. Кандидат в мастера спорта – это высокий уровень. И если он работает с детьми, тем самым пропагандирует среди них здоровый образ жизни, отвлекает от соблазнов улиц практически на безвозмездной основе, то его не освобождать надо на эмоциональной основе, а всячески загружать работой с детьми. И искать компромиссы, если вдруг нашлись какие-то недопонимания.

Общаясь в редакции с Мамукой Бжания, мне тоже инструктору, работающего с детьми, стало ясно, что Мамука обладает не только профессиональным спортивным мастерством, но и навыками работы с таким тонким материалом как – ДЕТИ.

Будет неправильно, если все те, кто ответственен за развитие физического воспитания подросткового поколения нашей республики, будут проявлять непрофессионализм и демонстрировать амбициозность своего характера.

Мамука Бжания не должен остаться не у дел в воспитании молодежи и продолжать работать только по своей инициативе безвозмездно.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА