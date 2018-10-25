НЕ ЗАБЫВАТЬ НАШ ГЛАВНЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН

Нам пишут

«Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти.

Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости»

Фазиль ИСКАНДЕР

Недавно я стал свидетелем, граничащей с хамством невоспитанности, со стороны нашей молодежи. В шашлычной в селе Мясниково один юноша проявил высшую степень человеческого неуважения, что натолкнуло меня на размышления об этой проблеме. К сожалению, эгоизм и цинизм чаще всего не лечатся с возрастом. Это внутренние демоны, толкающие человека на безумные поступки.

В настоящее время люди действительно стали жить лучше. Проблема в другом. И не только в растущей разнице в доходах различных слоёв населения. В нашей стране резкое деление (преимущественно абхазского населения) на богатых и бедных, народом воспринимается очень болезненно. Мы, конечно, рады за наших «новых абхазов», дети которых наследуют нажитую, а не случайно «прихватизированную» собственность. В таком случае быть успешным, богатым и влиятельным – это достоинство!

А в Абхазии после войны – всего за два десятка лет – богатство стало восприниматься населением как результат грабительского «занято», а затем бандитского передела собственности. Естественно, что народ смотрит на результаты почти мгновенного обогащения с прищуром. А ситуация усугубляется безрассудным поведением выскочек, многие из которых богатеют и ломают головы над тем, на что бы потратить очередные миллионы или просто упиваются своим богатством и без всякого стеснения делают «селфи» на фоне своих дворцов, джипов и молодых девиц. А простой народ не знает, как свести концы с концами.

Слабость нашей экономики, а также неопределенность развития страны сегодня заметно влияют на отношения народа и так называемых «новых абхазов», поведение которых определяется их происхождением. В них очень заметна мародёрская, воровская и бандитская прослойка. К сожалению, стандарты экономического и бытового поведения новой элиты сегодня задаёт не интеллигенция, а те, о ком в народе говорят: «Из грязи в князи». Приблатненная стилистика «мурки» очень чувствуется в образе жизни и поведения части молодого поколения.

Справедливость – главный приоритет в военном и послевоенном периодах нашей жизни. И её нельзя не уважать! Главное достижение Владислава Ардзинба – сохранение абхазской суверенности. От этого и жизнь меняется.

Отдыхающие едут к нам миллионами и оставляют много денег. У нас есть и море, и достопримечательности, а богатеть на туризме (в самом хорошем смысле этого слова) мы никак не научимся. Интенсивный раздел страны начался при Багапш. Именно он начал продажу наших ценностей, а Анкваб продолжил. Всё это грозило нашей Родине большой бедой. Такова логика исторического развития.

Слава богу, сегодня к нам вернулось ощущение справедливости. И за страну нам не обидно. А было очень досадно, особенно когда распродавали все, что можно продать, начиная от красного дерева и щебня и заканчивая паспортами. Сейчас мы гордимся своей республикой! И дальше будет ещё больше этой гордости. Хотя гордость сочетается с бедностью населения, но это же не навсегда!

Для настоящего абхаза справедливость – главный нравственный закон. Готовность к борьбе за справедливость была доказана и в мае 2014. Это связано с нашим самосознанием.

Сегодня много разговоров о молодёжи. Я, кстати, не понимаю критики в ее адрес. Надо просто любить своих детей и подавать им пример – тогда они вырастут достойными и перспективными людьми. Таким примером для меня является мой отец Аугиан Тарасович Квициния, участник Великой Отечественной войны, отец двенадцати детей. Он был строгим и жёстким семьянином, достойным тружеником села и всегда помогал людям. Наверное, это потому, что заработал уважение своим трудом – и никогда не просил скидку на возраст, хотел сделать в жизни ещё что-то хорошее.

Местные «следопыты» на фоне архитектурных достопримечательностей – гостиниц «Абхазия» и «Тбилиси», здания Сухумского железнодорожного вокзала, кафе «Амра», дворца Смецкого и других знаменитых, исторических, но полуразрушенных зданий, обязательно укажут туристам пальцем на дворцы, принадлежащие вороватым чиновникам. При этом озвучат известные фамилии бывших министров, банкиров, руководителей компаний. Назовут цены особняков. Принцип постройки известен: своровал – построил – смылся. Но нашу власть это почему-то не очень волнует.

Двадцатая статья Конвенции ООН против коррупции, находящаяся в процессе ратификации в Абхазии, во многом осложнит жизнь влиятельных коррупционеров путём признания в качестве уголовного преступления такого деяния, как незаконное обогащение, совершенное умышленно.

Наш Президент должен задуматься о том, чтобы такой документ у нас появился.

Надо иметь смелые мечты, реальные замыслы – пусть порой и труднодостижимые. И работать, работать и работать!

Лаврентий КВИЦИНИЯ, член Народной партии Абхазии, майор милиции в отставке

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: политикаАвтор: Лаврентий КВИЦИНИЯ, член Народной партии Абхазии, майор милиции в отставке