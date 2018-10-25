БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СЛОВО

Профессионал

Гурам Артемович Амкуаб – журналист, телевизионный режиссёр, заведующий кафедрой журналистики Абхазского государственного университета, общественный деятель. После окончания Сухумской средней школы №10 учился в Тбилисском государственном пединституте, на филологическом факультете. Затем продолжил учебу в Ленинградском государственном институте театра, музыки, кинематографии. В 1976 – 1978 годах работал режиссёром на Сочинском телевидении. В 1978 году переведён на работу в Абхазский государственный комитет телевидения и радиовещания.

С 1979 года – главный режиссер телевидения. В 1988 – 1990 годах – слушатель Московской высшей политической школы. В 1990-1992 гг. – аспирант Российской академии управления при Президенте РФ.

В 1992 году Г. Амкуаб защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Культурно-политические предпосылки формирования средств массовой информации в процессе становления и развития национальной государственности». В 1994 – 2011 годах работал председателем Абхазской государственной телерадиокомпании.

Гурам Амкуаб – автор 31 работы, в числе которых: «СМИ Абхазии в политической системе общества», «Абхазия: хроника необъявленной войны» (в 4 томах), «Средства массовой информации как культурный феномен в контексте глобализации (теоретико-методологический анализ)», «СМИ между традициями и новациями: современное общество и этнокультура», «Феномен инфотейнмента в контексте эпохи «постсоветского Возрождения», «Медиатизация культуры как феномен бегства от реальности», «СМИ и постмодернистская ментальная модель современной культуры», «Интенции «демассификации культуры» в современном обществе», «Процессы «престижного потребления»: феномен или иллюзия «демассификации культуры»?», «Идеи преобразования современного информационного пространства», «Чего не хватает для свободы СМИ, или кризис либертарианства», «Коммерческая модель СМИ: «храбрый новый мир» или пустыня Моисея?», «Призраки «информационного общества» вчера и сегодня», «Изменение парадигмальных установок в деятельности современных СМИ в условиях кризиса «доктрины объективности», «Проблемы зарубежных СМИ и их осмысление в современной коммуникативистике», «Общемировоззренческие подходы и их роль в поисках коммуникационных алгоритмов» и т.д.

Не так давно Гурам Амкуаб защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук «СМИ как культурно-исторический феномен в контексте глобализационных процессов (опыт Абхазии). В чем ее значимость для нашей республики? Какова роль средств массовой информации сегодня? Что дало нам признание суверенитета Абхазии Российской Федерацией? На эти и другие вопросы корреспондента «РА» отвечает доктор философских наук, заведующий кафедрой журналистики АГУ Г.А. Амкуаб.

– Гурам Артемович, в чем ценность темы вашей диссертации для нашей страны?

– Прежде всего хочу сказать, что в основе диссертационного исследования лежит опыт Абхазии. Цель исследования: с одной стороны, рассмотреть все элементы СМИ как культурно-исторический феномен в контексте глобализационных процессов, с другой – определить роль и место СМИ в социальной, общественно-политической жизни страны, проанализировать современные проблемы журналистики (комерциализацию, кибержурнализм, инфотейнмент), а также обратить внимание на культурные традиции, что позволяет сегодня абхазской журналистике взять на себя ответственность за слово.

– Так в чем Вы видите роль средств массовой информации в Абхазии сегодня?

– Главная задача абхазских СМИ сегодня – способствовать консолидации общества, опираясь на нашу культуру, историю, традиции. СМИ должны подчинить свою деятельность не экономической необходимости, а культурно-историческим условиям объединения общества.

– В 2016 году у Вас вышла книга о СМИ, главный тезис которой – ответственность за Слово. Что вы вкладываете в это словосочетание?

– Большой глубокий смысл. Абхазы говорят: «Человек умирает – слово оставляет». Это значит, что Слово в абхазской культуре всегда играло ключевую роль. Уважительное отношение к Слову абхазы пронесли через тысячелетие, и сегодня люди осознают свою ответственность перед высказанным ими словом. Традиция уважительного отношения к Слову имеет непосредственное отношение к сути дела, которым занимаются журналисты. Сегодня в эпоху глобализации вопрос об ответственности за Слово встал особенно остро. С этой целью обращено внимание к истории, к непростому пути становления абхазских СМИ. Исторический опыт прессы, радио и телевидения Абхазии представляется сегодня чрезвычайно актуальным как опыт борьбы за Слово, абхазский язык и культуру, т.е. за культурно-историческое самосознание абхазского народа. В этой связи журналист современной Абхазии, оснащенный новейшими техническими и медийными средствами, в ещё большей степени ответственен за высказываемое Слово.

– Гурам Артемович, довольны ли Вы тем, как прошла защита вашей диссертации?

– Мне сложно дать объективную оценку. Защита прошла в Южном федеральном университете города Ростова-на-Дону. Помимо оппонентов выступали и члены Диссертационного совета, задавали много вопросов. Например, их интересовало, почему для исследования взят такой большой период времени, а охарактеризован очень кратко. Я пояснил, что исследовать этот период проблематично, потому что в течение ста лет пять раз меняли абхазский алфавит. Чтобы проанализировать прессу этого периода, необходимо знать все шрифты абхазского алфавита, а это сложно, тем более что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов грузинские боевики сожгли архивы.

– В настоящее время продолжаете ли Вы заниматься научной работой?

– Да. Всё время. Я работаю над новым материалом, но пока не хотелось бы об этом говорить. Ведется работа и с аспирантами. И в настоящее время у меня два аспиранта – выпускники Абхазского государственного университета.

– Гурам Артемович, на Ваш взгляд, что дало нам признание государственной независимости Российской Федерацией?

– Ее признание для нашей страны, прежде всего, – это наша национальная безопасность.

Считаю необходимым отметить, что для абхазской системы СМИ характерна российская модель, которая относится к СМИ как к важнейшему способу воспитания и самообразования человека. Дабы саркастически не морщился в ответ нигилист-западник, напомним, что опыт современных российских масс-медиа является для Абхазии более эффективным, чем американский, и прежде всего в силу длительных культурных и исторических отношений между Россией и Абхазией.

Сегодня в культуре очень силён элемент нигилистического отрицания, и многие исследователи полагают, что воспитательный момент в системе СМИ Абхазии – утопия. Однако такая ситуация сложилась не только в силу кризиса «патерналистской» идеологии, но также и отсутствия новой культурно-исторической мировоззренческой стратегии. В этих условиях нам действительно нужна культурно-историческая трансформация системы абхазских СМИ, которая предполагает изменение роли журналистики. Абхазской медиа-системе ещё предстоит занять своё самобытное место в своей стране.

– Недавно мы встретили большой праздник – 25-летие Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. На Ваш взгляд, что мы должны сохранить и постараться не потерять?

– После войны на малочисленный абхазский народ обрушились большие проблемы, которые тяжело преодолеваются и сегодня. Я очень надеюсь, что мы найдем в себе силы и изменим ситуацию к лучшему. В Абхазском государственном университете учится молодежь, которая в будущем, я уверен, сможет вывести нашу страну на новый путь развития. Чтобы задуманное получалось, власть должна опираться на научный опыт. Вообще, никакое государство не может гармонично развиваться, если в своей деятельности не будет опираться на научный опыт, знания. К сожалению, мы часто наблюдаем появление до конца не продуманных государственных программ, которые уводят общество в сторону бесперспективную.

– Вы верите, что в будущем наша страна будет процветать?

– По крайней мере, пессимистического настроения у меня нет. Может быть, потому, что я каждый день общаюсь с молодежью, работаю с ней.

Интервью вела Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ