Учат нас доброте и состраданию

О братьях наших меньших

Люди по-разному относятся к животным. Это зависит от того, что именно мы вкладываем в понятие – братья наши меньшие. Некоторые животные давно были приручены человеком, и первыми были собаки. С тех пор они живут рядом с нами. Но от того, как человек относится к животным, можно судить о его человеческих качествах. Не буду приводить примеры беззаветной дружбы человека и его верного друга. Об этом написаны книги, сняты художественные фильмы, основанные на реальных историях. Сейчас кто-то скажет, сколько уже можно говорить о собаках и кошках, разве нет других проблем. Конечно, они есть, эти извечные проблемы и вопросы, которые мы с вами можем решить самостоятельно, либо с помощью своих друзей или знакомых. Представители фауны в этом уступают нам, они не могут соперничать с человеком и решать те задачи, которые преподносит им жизнь. Они рассчитывают на помощь и сострадание людей, они верят нам и доверяют.

Наша история тоже реальная, из жизни. В редакции нашей газеты раздался телефонный звонок. Что он оказался тревожным, стало ясно сразу. Из Гудауты дозвонился Александр, отдыхающий из Москвы. Он нашел недалеко от пляжа раненую собаку, и не смог пройти мимо. Когда все попытки найти выход и помочь собаке исчерпали себя, он обратился в редакцию газеты, надеясь, что его услышат, поймут и помогут. Теперь я могу с уверенностью сказать, опережая время, что поступил он правильно. Дальше события развивались очень быстро. Мы сразу подключились к этой проблеме, нашли именно тех людей, сумевших оказать первую помощь собаке, которая получила еще и кличку Бридж. После этого я уже не имела морального права не встретиться с людьми, которые могут, хотят и помогают больным и брошенным собакам в Гудауте. На этом история с Бриджем не закончилась, она имела счастливое продолжение, но об этом чуть позже.

Сострадание к животным так тесно связано с добротой человеческой, что можно с уверенностью утверждать: «Кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком». Эти слова принадлежат философу Шопенгауэру. Я не случайно остановилась именно на этом изречении. Сострадание, то чувство, которое движет теми людьми, кто в любое время суток срывается из дома, если ему сообщили, что где-то страдает собака.

Знакомьтесь. Мака Пилия из села Лыхны. Большую часть жизни прожила в Москве. По специальности – менеджер по туризму. Не может пройти мимо, если собаке плохо. Этим «заболела» вся ее семья, подруги. Теперь, когда нужно пристроить собаку, оказать ей первую медицинскую помощь в Гудауте, все звонки поступают к ней. И это продолжается более двух лет. О собаках, их болезнях, привычках, повадках, она может говорить долго и вдохновенно. Помнит всех, кого приютила за это время, какого окраса, какую кличку придумала и в какую семью определила. Она действительно «отвечает за тех, кого приручила».

Если отмотать назад два года, то все началось с одной собаки, мимо которой она не смогла пройти мимо. Однажды вечером, возвращаясь домой, она увидела, как на остановке автобуса пожилой мужчина прикармливает хлебом рыжего щенка. К этому времени, кроме любви к животным вообще, она никак себя не ассоциировала с защитником животных. Но это произошло. Конечно, она прекрасно понимала и тогда и сейчас, что помочь всем она не в состоянии, но бездействовать и молча наблюдать, тоже уже не сможет. На данном этапе ее жизни все предшествовавшее – учеба, работа, как-то отошли на второй план. На первом – собаки. И это ее осознанный выбор. Во время нашей беседы несколько раз прозвучало, что многие ее не понимают и не одобряют. И все же тех, кто понимает, намного больше, в этом лично я абсолютно уверена.

Когда назрел вопрос, куда девать собак, которые нуждаются в медицинской помощи, где их держать, пока найдут семью, откликнулся главный ветеринарный врач района Лаврентий Гицба. Он согласился помочь и выделил небольшое помещение, где до сей поры и остаются на передержке ее питомцы. За эти два с небольшим года около 100 собак прошли через заботливые руки Маки Пилия и ее многочисленных друзей. Но самые преданные и заботливые к питомцам – Шорена Хашиг, Наташа Калмыкова, девочки, которые пришли однажды помочь, и уже не смогли оставить тех, кто нуждается в их опеке. На страже здоровья подопечных Маки Пилия ветеринарный врач из Гагры Аляс Смыр.

За то время, которое Мака Пилия вплотную занимается собаками и их проблемами, ей приходится решать много вопросов и с людьми. Многие из них не обладают достаточной информацией, и в связи с этим, возникают проблемы. Например: куда девать многочисленных щенков. Сейчас этот вопрос можно решить, используя ветеринарную службу. В Гудауте таких условий нет пока, но коллеги и друзья из Гагры готовы приехать и оказать необходимую помощь.

– Что нужно сделать в первую очередь, чтобы ситуация стала меняться в лучшую сторону?

– Первое, это строительство приюта для собак. Мы хотим, чтобы это место стало для них домом, пусть временным, но домом, пока не будет найдена семья, готовая принять нашего питомца. Мы понимаем, что это не решит проблему кардинально, однако станет первым шагом. Вместе с тем, большое значение имеет и информационная осведомленность наших граждан.

А Бридж, тот самый щенок, с которого началась наша история, после того как залечил свои раны, отправился в долгое путешествие в город Брянск. В этом городе живут друзья неравнодушного Александра, который дозвонился до нашей редакции. Вот так, всего один звонок, а сколько людей приняли участие в судьбе собаки и помогли ей не разувериться окончательно в людях. Один человек ее обидел, но помогли намного больше людей, и это радует и вселяет определенный оптимизм и веру.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

На снимке: Бридж отправился в долгое путешествие.

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району