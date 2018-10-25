Спорт

Леон Цвижба стал чемпионом России по паратхэквондо

Чемпионат по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел 20 октября в Махачкале. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 25 регионов России.

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Паратхэквондо является паралимпийским видом спорта для людей с частичной или полной ампутацией верхних конечностей – одним словом, с ограниченными возможностями.

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту