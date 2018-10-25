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Спорт 25.10.2018

Спорт

Леон Цвижба стал чемпионом России по паратхэквондо

Чемпионат по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел 20 октября в Махачкале. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 25 регионов России.

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Паратхэквондо является паралимпийским видом спорта для людей с частичной или полной ампутацией верхних конечностей – одним словом, с ограниченными возможностями.


Номер:  114
Выпуск:  3715
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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