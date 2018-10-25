ИТОГИ ГОДОВОЙ ПРОВЕРКИ

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии стартовала плановая итоговая проверка за 2018 учебный год.

Проверка началась с подъема всего личного состава соединения по тревоге. После чего военнослужащие подразделений на штатной технике совершили 200-километровые марши на полигоны «Цабал» и «Нагвалоу».

На полигонах военнослужащие сдадут экзамены по выполнению упражнений контрольных стрельб из различного штатного вооружения – ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, 120-мм минометов, а также 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

В ходе выполнения боевых стрельб ведение огня будет производиться по целям, имитирующим легкобронированную технику, живую силу и укрепления условного противника на расстояниях от 100 до 10000 м. Также в ходе мероприятий механики-водители и водители выполнят упражнения по вождению военной техники на труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.

Проверку осуществляют офицеры вышестоящего штаба ЮВО, которые оценят профессиональные знания военнослужащих, полученные за истекший учебный год.

Всего в мероприятиях задействовано более 2-х тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили «Тигр».

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа