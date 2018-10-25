КРИК ДУШИ МИСАКА КЮЛЯНА

АИААИРА – 25

– Война изранила нас физически и морально. Говорят, что время, как целебный бальзам, залечивает многие раны. Отчасти это верно. Постепенно раны, нанесённые войной, начинают зарубцовываться. Повседневные житейские заботы заставляют думать о дне сегодняшнем. Но никто не даёт нам морального права забывать тех, кто с оружием в руках сражался за освобождение Абхазии, кто верой и правдой служил Родине. Мне одинаково дороги моя историческая родина Армения и Абхазия, где я родился, где прожили жизнь мой дед и родители. Здесь живут мои дети и внуки. Человек должен быть преданным своему народу, неважно, мал или велик этот народ, и патриотом своей Родины, независимо от масштаба этой территории. Если эти качества в нём отсутствуют, то он – потенциальный предатель своего народа, своей Родины.

Так началась наша беседа с кавалером ордена Леона, награждённого и медалью «За отвагу», бойцом Армянского батальона имени маршала Баграмяна Мисаком Мисаковичем Кюляном. В этом году 30 ноября ему исполняется 80 лет.

Трагическая судьба абхазского народа прочно переплелась с судьбой амшенских армян, проживающих в Абхазии. Армяне разделили все тяготы и лишения войны, которая для коренных жителей Абхазии стала Отечественной. За мужество и отвагу бойцам Армянского батальона было присвоено звание «Герой Абхазии», они были награждены орденами Леона и медалями «За отвагу». И несмотря на жестокие испытания, которые пришлось пережить Мисаку Кюляну во время войны, он сумел сохранить в своей израненной душе память о своих боевых друзьях, добрые традиции, унаследованные от старших поколений. Он не потерял уважительного отношения к людям, независимо от возраста, национальности и вероисповедания. И все его переживания и мысли он отразил в своих фронтовых зарисовках, рассказывающих о повседневной жизни бойцов и командиров Армянского батальона. Они вошли в книгу «Война: невыдуманные истории», которая была издана в 2016 году в Нижнем Новгороде. Его книга была посвящена всем защитникам Абхазии, от Первого Президента Владислава Ардзинба до рядового бойца.

…Стоял не по-осеннему жаркий день перед юбилейным праздником – 25-летием Победы и Независимости в Отечественной войне народа Абхазии. Дом Мисака Мисаковича Кюляна разместился в глубине села, раскинувшегося в живописной долине реки Гумисты. У калитки меня радушно встретил хозяин дома, дома, «израненного» пулями и снарядами прошедшей войны, с зияющими дырами в стенах дворовых построек. Ведь именно в селе Гумисте Сухумского района проходила линия фронта, а в сельских домах располагались вражеские позиции. Когда Мисак Кюлян рассказывал о войне, вспоминал своих друзей, родственников, в его глазах было столько боли и вымученных страданий, что мне приходилось перебивать его и переводить разговор на другие темы. Особенно тогда, когда он вспоминал свою родную сестру Сильву, которая жила неподалёку от него.

– Грузинские так называемые гвардейцы жестоко убили мою сестру Сильву, – взволнованно рассказывал Мисак Кюлян. – Изверги расстреляли её, человека самой мирной и гуманной профессии – медсестру Республиканской больницы. Всю свою жизнь она посвятила святому и благородному делу – лечению людей. Её вынудили выйти на работу. Накануне убийства ей пришлось в больнице оказать первую помощь раненым 36 грузинским солдатам, которых привезли из села Шромы после неудачной военной операции. И после этого они её расстреляли…

Дед и отец Мисака Кюляна приехали в Абхазию из турецкого города Уарды на русском теплоходе. Отцу было 8 лет. Он прекрасно владел турецким языком, и в кратчайший срок выучил армянскую азбуку. Мать – Майрам Арутюновна Карагозян – была уроженкой Абхазии. Окончив школу, отец Мисака поступил в Ереванский госуниверситет на филологический факультет,учился на отлично. Преподавал в сельской школе армянский язык и литературу. В годы советизации в Абхазии он написал роман в двух томах о революционной истории Абхазии. Главным героем романа был Нестор Лакоба. Рукописи лежали в домашнем сундуке. Но когда Лакоба объявили врагом народа, автор книги тяжело заболел. И родственники, боясь политических репрессий, сожгли рукописи. Так его книга ушла в небытие, а вслед за ней и отец Мисака, он умер в марте 1940 года, когда Мисаку было всего два года. Мать Мисака осталась одна с тремя дочерьми и маленьким сыном. Началась Великая Отечественная война. Жили в маленьком домике. Мать ни свет ни заря уходила на работу в колхоз низать табак, а девочки заменяли своему младшему братику маму. Питались кукурузными лепёшками. Майрам Арутюновна пережила две войны.

Окончив сельскую «восьмилетку», Мисак Кюлян в 1954 году продолжил учёбу в Сухумской армянской школе №9. В 1957 году его призвали в ряды Советской армии, служил в Беларуссии в воздушно-ракетных войсках. Затем уехал в город Тулу, где окончив профтехучилище, освоил профессию наладчика радиоаппаратуры. До 1967 года работал в Туле на оборонном объекте «Арсенал», где выпускали ракетную аппаратуру. Вернувшись домой, Мисак Кюлян работал в СФТИ, а затем техником на Абхазском телевидении до 1992 года, до начала войны. В 1969 году Мисак Мисакович женился на Джульетте Еремян из Гулрыпшского района. В будущем году они будут справлять золотую свадьбу. У них четверо детей: дочери Анна, Сонна, Марина и сын Карен. Однако война внесла свои жестокие коррективы в их жизнь.

– Когда началась война, мы все были в замешательстве, – вспоминает Мисак Кюлян. – Я переправил семью в Россию, а сам попытался спасти дом и имущество. Однако сразу стало ясно: наши дома уже не принадлежали нам, в них жили грузинские гвардейцы. А когда они не могли поделить трофейное добро, то сжигали их. Начались угрозы, расправы над армянами. Я ушёл в село жены – Мачару. А 3 января мне сообщили о расстреле моей сестры Сильвы. И тут моя жизнь превратилась в ад. В голове крутилась одна и та же мысль: «Отомсти». Так я в феврале уже был зачислен в Армянский батальон. Мне было 55 лет. Седая борода, которую я не сбривал после смерти сестры, предательски выдавала мой возраст, поэтому зачислять меня в батальон вначале не хотели. Но я настоял. И воевал я со своим сыном Кареном в одном батальоне. Решение о создании отдельного мотострелкового батальона, состоящего из бойцов-армян, было принято в феврале 1993 года согласно Указу Президиума Верховного Совета Абхазии.

Мисак Кюлян, как и другие баграмяновцы, был непрофессиональным военным, а простым тружеником, который по зову сердца спешил пополнить ряды защитников Абхазии. Но в ходе боевых действий он показал незаурядные способности в сложной обстановке. Смелость и решительность стали для него нормой во всех наступательных операциях по освобождению столицы Абхазии.

– На Гумистинском фронте противник выдвинул против Армянского батальона один из своих лучших батальонов – «Белый орёл», – рассказывает Мисак Кюлян. – Но враг не проходил там, где стояли баграмяновцы. Много было военных операций. Но о тех героических днях в моей памяти остаётся окутанная дымом гора Ахбюк: блиндажи, доты, взрывы снарядов, сгоревший вертолёт и минные поля, горечь потерь и радость побед. Героически сражались в боях защитники Родины Мисак Еремян, Айк и Габриэль Кесяны, Смбат Керселян, Ашот и Артин Косяны, Сергей Зебелян, Ованес и Артур Асатряны, Александр Нариманов, Артур Исаханян, Ашот Боджолян, Оганес Барцикян, Артур Аракелян, Галуст Трапизонян, Сергей Матосян, Ваган Рогонян, Аршак Узунян. Всем им присвоено звание «Герой Абхазии».

24 сентября 1993 года наш батальон расположился в районе армянской школы в селе Яштуха, – продолжает свой рассказ Мисак Мисакович. – Когда я выполнил очередное задание нашего комбата Вагаршака Косяна, исполнилась моя мечта: мне удалось заехать в Гумисту и увидеть мой дом. Удивительно, как же мы, армяне, привязаны к родному очагу! Наверное, это идёт из глубины веков, переходя из одного поколения к другому. Увидев дом, я прослезился. Совсем недавно под этой крышей бурлила жизнь, и все мы были счастливы. Теперь он – полуразрушенный, нет ни окон, ни дверей. Повреждена крыша, потолок обвалился, полы вырублены топором. В доме не осталось ни одного стула. Почти год здесь жили вражеские солдаты…

Судьба сыграла злую шутку над семьёй Кюлян. Выжив в жестокой войне, в 1994 году Мисак Мисакович со своим сыном Кареном подорвались на мине недалеко от своего дома. Чудом выжили. Сегодня они оба инвалиды второй группы.

В 1996 году глава Администрации Сухумского района Лев Авидзба вручил Мисаку Кюляну орден Леона и медаль «За отвагу». А через два года его избрали депутатом районного Народного Собрания. И вплоть до 2011 года он был бессменным народным избранником Сухумского района.

– Гарик Календжян, сын моей сестры Сильвы, которую расстреляли, живёт в Нижнем Новгороде, – вдруг прервал нашу беседу Мисак Мисакович. – Сегодня у него там мебельная фирма «Сильва», названная в память о матери. Именно он помог мне издать мою книгу.

И я поняла. Всю нашу беседу он мыслями возвращался к своей покойной сестре Сильве. Эта его боль живёт и, наверное, останется навсегда в его сердце, памяти, жизни.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ