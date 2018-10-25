Распоряжение Кабинета Министров РА

Об осеннем призыве 2018 года на военную службу граждан Республики Абхазия

В соответствии с законами Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года №3498-c-V, «Об обороне» от 4 января 2006 года №1224-c-XIV и во исполнение Указа Президента Республики Абхазия от 25 сентября 2018 года №273 «О призыве в октябре-декабре 2018 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»:

1. Министерству обороны Республики Абхазия:

– обеспечить осенний призыв 2018 года на военную службу граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Республики Абхазия;

– осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– до 31 января 2019 года представить в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию об итогах осеннего призыва 2018 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

2. Администрациям г. Сухум и районов Республики Абхазия:

– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе»;

– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией, помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт;

– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных за военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и обеспечить явку призывников на заседания районных и городских призывных комиссий.

3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия:

– выделить в состав районных (городских) и республиканской призывных комиссий представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.

4. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

– выделить в состав районных (городских) и республиканской призывных комиссий врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников;

– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и/или г. Сухум;

– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф.

5. Министерству образования и науки Республики Абхазия:

– выделить в состав районных (городских) и республиканской призывных комиссий представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Абхазия, на призывной пункт и предоставлению документов, необходимых для подтверждения их права на получение отсрочки от призыва.

6. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» освещать ход осеннего призыва 2018 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство обороны Республики Абхазия.

В.БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 17 октября 2018 г., № 168

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: политикаАвтор: В.БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия