Инал Ардзинба возглавил Совет по делам молодежи при Патриархе РПЦ

Действительный госсоветник России Инал Ардзинба назначен председателем Совета по делам молодежи при Патриархе РПЦ. О создании общественного движения на пресс-конференции в ТАСС рассказали председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актер Стивен Сигал, экс-глава Управделами Президента РФ, меценат Павел Бородин и другие.

Инал Ардзинба зачитал приветствие от Патриарха Кирилла и заявил, что задача Совета состоит в обсуждении проблем молодежи и нахождении вариантов их решения: «Вы знаете, насколько непростая ситуация сложилась сегодня в мире с религиозной точки зрения – мировой раскол. Знаете, какая непростая ситуация сейчас и с воспитанием молодежи, пример – события в Керчи. Необходимо открыто обсуждать все проблемы и подбирать инструменты для их решения. Поэтому миссия Совета – создание социального феномена: уникального общественного движения, драйвера духовного развития российской молодежи и всего общества. Мы также должны укреплять наши позиции в мире. Россия – непоколебимый мировой центр культуры и религии».

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс