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Инал Ардзинба возглавил Совет по делам молодежи при Патриархе РПЦ 25.10.2018

Инал Ардзинба возглавил Совет по делам молодежи при Патриархе РПЦ

Действительный госсоветник России Инал Ардзинба назначен председателем Совета по делам молодежи при Патриархе РПЦ. О создании общественного движения на пресс-конференции в ТАСС рассказали председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актер Стивен Сигал, экс-глава Управделами Президента РФ, меценат Павел Бородин и другие.

Инал Ардзинба зачитал приветствие от Патриарха Кирилла и заявил, что задача Совета состоит в обсуждении проблем молодежи и нахождении вариантов их решения: «Вы знаете, насколько непростая ситуация сложилась сегодня в мире с религиозной точки зрения – мировой раскол. Знаете, какая непростая ситуация сейчас и с воспитанием молодежи, пример – события в Керчи. Необходимо открыто обсуждать все проблемы и подбирать инструменты для их решения. Поэтому миссия Совета – создание социального феномена: уникального общественного движения, драйвера духовного развития российской молодежи и всего общества. Мы также должны укреплять наши позиции в мире. Россия – непоколебимый мировой центр культуры и религии».


Номер:  114
Выпуск:  3715
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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