ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр РА Валерий Бганба на рабочем совещании с парламентариями, представителями районных администраций, Таможенного комитета и других профильных ведомств обсудил выполнение бюджета за 9 месяцев 2018 года.

Министр финансов РА Джансух Нанба доложил статистику: «Результаты исполнения Республиканского бюджета по доходам на 1 октября исполнены на 65,6% от годового плана. По 9 месяцам исполнение Республиканского бюджета составляет 88%. Основная доля выпадения идет по таможенным платежам и по доходам, администрируемым различными органами государственной власти, а также исполнение по инвестиционной программе. За 9 месяцев по Инвестпрограмме поступило 495 млн рублей из запланированных 1 млрд 620 млн. Сегодня мы сконцентрируем внимание на исполнении собственной доходной части бюджета».

Министр по налогам и сборам РА Даур Курмазия сообщил цифры налоговых платежей: «За 9 месяцев текущего года при общем плане 1 млрд 900 млн рублей поступление составило 1 млрд 819 млн рублей. Недопоступило от плана 80 млн рублей, по сравнению с прошлым годом динамика положительная. Невыполнение плана идет по 4 районам: Гагра – минус 125 млн рублей; Гулрыпш – минус 2,2 млн, Очамчыра – минус 32 млн, Ткуарчал – минус 3,9 млн. Положительные показатели по городу Сухум – плюс 35,9 млн, Гудаута – плюс 7,1 млн, Сухумский район – плюс 9,5 млн, Галский район – плюс 0,2 млн».

При этом Премьер-министр задал вопросы: «Как создались такие большие убытки? В частности, в Сухумском районе практически все предприятия показывают убытки. Каким образом частный сектор показывает убытки? Это нормально или это «искусственный» убыток? Если бы частный сектор был убыточным, он бы закрылся. Были выявлены финансовые нарушения хоть по какому-либо району? Что касается МУП и РУП, то этот вопрос нужно решать. Не всегда прибыли предприятий соответствуют их рентабельности. Через границы идет контрабанда подакцизных товаров и других, от этого страдают отчеты по торговле. Реальной картины движения подакцизных товаров у нас нет. По ним нужно принимать меры».

Министр экономики Адгур Ардзинба сообщил о выполнении индикативного плана: «Выполнение плановых показателей – 100,1%. По показателям прибыли по республике рост составляет 18%. Но есть ряд вопросов по отставанию поступлений в бюджет. На наш взгляд, идет манипуляция по налогу на прибыль. В сравнении с прошлым годом, в 2017 году в стране прибыльных предприятий было всего 34%, а в текущем году – 29%. В 2017 году убыточных предприятий было 37%, из них 34% – это частный сектор и 3% – государственный. В текущем году убыточных – 36, из них частный сектор – 33%, а государственный сектор – 3%. Доля госсектора в убытке Абхазии – 26,5%, частный сектор – 73,5%. В совокупности по году убыток составил 2,2 млрд рублей».

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба проинформировал: «Выполнение составляет 90,4% при плане 1 млрд 353 миллиона. За 9 месяцев поступило 1 млрд 223,5 млн рублей, недополучено – 129 млн 800 тысяч рублей. По таможенной пошлине – по экспорту, по импорту и по таможенному сбору хорошая ситуация. По акцизу – при плане 101,3% млн рублей, поступило 86 млн рублей. Отставание от плана обусловлено сокращением объемов ввоза практически всех подакцизных товаров».

(Апсныпресс)

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс