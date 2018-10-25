УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН АБХАЗСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»

с прискорбием извещает, что на 92-м году жизни скончался старейший абхазский журналист, заслуженный журналист Республики Абхазия и заслуженный работник культуры Абхазской АССР, 20 лет проработавший главным редактором газеты «Апсны Капш», 35 лет возглавлявший Союз журналистов Абхазской АССР и Союз журналистов Абхазии, представлявший Республику Абхазия в Совете Конфедерации международных журналистских союзов Сергей Михайлович КВИЦИНИЯ, и выражает глубокие соболезнования семье покойного.

Похороны – в селе Атаре Абхазской Очамчырского района в субботу, 27 октября. Вынос – в 14.00 из дома № 12 по улице Академика Марра в г. Сухуме.

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Союз журналистов Абхазии извещает о смерти ветерана абхазской журналистики, бывшего председателя Союза журналистов республики Сергея Михайловича КВИЦИНИЯ.

Сергей Квициния родился 16 мая 1927 г. в с. Атаре Абхазской Очамчырского района. Выпускник Сухумского госпединститута и Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

В разные годы работал в редакции газеты «Апсны Капш» литературным работником, заведующим отделом, заместителем редактора. В 1972 г. Сергей Квициния был назначен редактором газеты «Апсны Капш» и проработал в этой должности до 1992 г.

С.Квициния более 35 лет был председателем Союза журналистов Абхазии. Избирался депутатом 9-го, 10-го, 11-го созывов Верховного Совета Абхазской АССР. Во время ОВ народа Абхазии в августе 1992 погиб его единственный сын Руслан. Сергей Квициния посвятил его памяти поэму «Ауаз».

С.Квициния – заслуженный работник культуры Абхазской АССР и заслуженный журналист Республики Абхазия.

Союз журналистов Республики Абхазия

Номер: 114Выпуск: 3715Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Республики Абхазия