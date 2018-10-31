В ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ ГАЗЕТЕ ПИШУТ ОБ АБХАЗИИ

В Венесуэльской государственной газете «Ультимас Нотисиас» (Ultimas Noticias) опубликована статья о 25-летии Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

В тексте, в частности, говорится:

«В этом году прошел один из самых важных праздников в истории абхазского государства – 30 сентября народ Абхазии праздновал 25-летие Дня Победы в Отечественной войне.

14 августа 1992 года войска госсовета Грузии без объявления войны вторглись в Абхазию с целью уничтожения абхазского этноса и культуры. 30 сентября 1993 г. ценой тысяч жизней Абхазской армии удалось восстановить контроль над всей территорией республики и изгнать оккупационные войска госсовета Грузии. Республика Абхазия с этого момента объявила о своей полной независимости.

Факт борьбы с грузинской национал-шовинистической пропагандой, откровенной ассимиляторской и целенаправленной переселенческой политикой, проводившейся тбилисской метрополией, длился на протяжении целого ряда десятилетий.

Пережив немало тягот и лишений, выдержав суровые испытания времени и исторических обстоятельств, народ Абхазии неотступно шел по пути восстановления и возрождения своей подлинной истории. Народ Абхазии не отвернется от своей главной цели – построения суверенного, демократического, социально-экономически развитого государства. В своем комментарии относительно Грузии МИД РА пояснил: «В очередной раз мы имеем возможность убедиться в том, что Грузия, используя свой статус страны-члена ООН, продолжает предпринимать шаги, направленные на распространение в международных структурах заведомо искаженной и ложной информации о ситуации в Абхазии и регионе в целом. Грузинские официальные лица, используя различные международные площадки, стараются активно продвигать ложные тезисы об оккупированных территориях, о тяжелой гуманитарной ситуации в Абхазии, о нарушении прав человека и многом другом, сознательно формируя в глазах международного сообщества негативный образ нашей республики».

Надо добавить еще один важный аргумент, исходящий со стороны Грузии, о котором рассказал экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, а именно, о действующем на территории республики американском Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара. По его словам, там проводят секретные эксперименты над людьми и испытаниях биологического оружия. Опыты ставили в секретной лаборатории в пригороде Тбилиси. Все, что происходит в соседней Грузии, не может не волновать Абхазию. Почему международные организации не выясняют истинную цель этого центра и не запрещают разработки биооружия?

Несмотря на это, сегодня Абхазия – международно-признанная страна, которая установила дипломатические отношения с такими странами, как Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирийская Арабская Республика и другими государствами-членами ООН.

Развитие абхазо-венесуэльских отношений в течение последних лет стало очень успешным и плодотворным. И на сегодняшний день между Республикой Абхазия и Венесуэлой надо с уверенностью отметить, уже сложились доверительные и дружественные отношения, ведется активная работа по совершенствованию договорно-правовой базы, что будет способствовать дальнейшему процессу развития двусторонних отношений. Абхазия уделяет повышенное внимание перспективам развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества с Венесуэлой. Развитие отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла на современном этапе можно охарактеризовать взаимным стремлением к расширению связей».

Номер: 116Выпуск: 3617Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс